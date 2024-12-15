Воин вспомнил события во время контрнаступления 2023 года — видео

Украинский военнослужащий Валерий Маркус публикует обширный сериал из шести частей. В нем он рассказывает о проблемах, которые возникли в 47-й бригаде "Магура", которая была создана летом 2022 года.

Это прокомментировал бывший военный 47-й бригады и собрат Маркуса Максим в эфире NV.

Контрнаступление ВСУ в 2023 году

Военный отметил, что на момент начала контрнаступления в 2023 году он только что прошел подготовку длиной в год. Но, будучи этот период в армии, он все равно не знал, что такое война. Он вспомнил, что первые боевые выходы как раз произошли во время контрнаступления.

"Это было очень тяжело на самом деле и при том, что мой взвод — не один из ключевых в нашем батальоне. Но и нам было тяжело, а что уж говорить о пехоте, которая беспрестанно вела бои", — сказал Максим.

Воин добавил, что при этом удалось проделать очень большой кусок работы и хорошо благодаря подготовке, оснащенности и технике, которую дали бригаде.

Напомним, ВСУ выбили российских захватчиков из Колесниковского леса в Харьковской области. Украинские защитники закрепились в этой местности.

А бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады показали эффектные удары по российским оккупантам.