Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

Український військовослужбовець Валерій Маркус публікує великий серіал з шести частин. У ньому він розповідає про ті проблеми, які виникли в 47-й бригаді "Магура", яка була створена влітку 2022 року.

Це прокоментував колишній військовий 47-ї бригади та побратим Маркуса Максим в ефірі NV.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Військовий зазначив, що на момент початку контрнаступу у 2023 році він щойно пройшов підготовку довжиною в рік. Та будучи в цей період в армії, він все одно не знав, що таке війна. Він пригадав, що перші бойові виходи відбулися саме під час контрнаступу.

"Це було дуже тяжко насправді, і при тому, що мій взвод — не один із ключових у нашому батальйоні. Але і нам було важко, а що вже казати про піхоту, яка безперестанку вела бої", — сказав Максим.

Воїн додав, що при цьому вдалося дуже добре проробити великий шматок роботи в тому числі завдяки підготовці, оснащеності та техніці, яку дали бригаді.

Нагадаємо, ЗСУ вибили російських загарбників з Колесниківського лісу в Харківській області. Українські захисники закріпилися в тій місцевості.

А бійці 82-ї окремої Десантно-штурмової бригади показали ефектні удари по російських окупантах.