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Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

15 грудня 2024 р. 18:39

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18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

Text

18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

Text

17:50 Звернення Сирського та відключення світла — ефір Вечір.LIVE

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17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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Український військовослужбовець Валерій Маркус публікує великий серіал з шести частин. У ньому він розповідає про ті проблеми, які виникли в 47-й бригаді "Магура", яка була створена влітку 2022 року.

Це прокоментував колишній військовий 47-ї бригади та побратим Маркуса Максим в ефірі NV.

Контрнаступ ЗСУ у 2023 році

Військовий зазначив, що на момент початку контрнаступу у 2023 році він щойно пройшов підготовку довжиною в рік. Та будучи в цей період в армії, він все одно не знав, що таке війна. Він пригадав, що перші бойові виходи відбулися саме під час контрнаступу.

"Це було дуже тяжко насправді, і при тому, що мій взвод — не один із ключових у нашому батальйоні. Але і нам було важко, а що вже казати про піхоту, яка безперестанку вела бої", — сказав Максим.

Воїн додав, що при цьому вдалося дуже добре проробити великий шматок  роботи в тому числі завдяки підготовці, оснащеності та техніці, яку дали бригаді.

Нагадаємо, ЗСУ вибили російських загарбників з Колесниківського лісу в Харківській області. Українські захисники закріпилися в тій місцевості.

А бійці 82-ї окремої Десантно-штурмової бригади показали ефектні удари по російських окупантах. 

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06:30 Синоптики дали прогноз на зиму — коли буде найхолодніше

06:11 Сніданок, який допоможе дожити до 100 років — рецепт довгожителів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 В Україні суттєво змінять вимоги для права на пенсію

Термінова новина

06:07 На Хмельниччині пролунали вибухи — що відомо

06:01 Ощадбанк дає безвідсоткові кредити на купівлю житла — деталі

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14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Text

22:42 Нардепка заявила про зміни у системі забезпечення армії — деталі

Text

22:00 Скороход проінформувала про ситуацію з транзитом газу РФ

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18:16 Ветерани скаржаться на держпослуги — Констанкевич пояснила нюанси

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:44 Корольчук пояснив, чому минула зима пройшла без відключень

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