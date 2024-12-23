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Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

Враг сменил тактику — военный прокомментировал штурмы на Курщине

23 декабря 2024 г. 14:41

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Россияне активно штурмуют позиции украинских военных в Курщине. Для этого привлекают немало пехоты, в том числе и военных КНДР.

Об этом сообщил командир взвода 1-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Станислав Краснов в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 23 декабря.

Ситуация в Курской области

Как отметил военный, враг уже больше недели проводит активные штурмовые действия в Курской области. Россияне сменили тактику — начали привлекать большое количество пехоты, среди которой есть и северокорейцы.

"Из малых пехотных групп начали применять действительно большие — по 20, по 50 и даже большее накопление. Пытаются таким вот "пушечным мясом" прорвать нашу оборону", — рассказал военный.

Несмотря на тяжелые бои, россияне не могут добиться желаемого. Враг несет значительные потери, благодаря профессионализму украинских защитников.

Напомним, украинские военнослужащие уничтожили пехоту и технику россиян возле Кременной и в Серебрянском лесничестве. Речь идет о танках, автомобилях и складах оккупантов.

Россияне не забросили идею новой наступательной операции на юге Украины. Под угрозой правобережная часть Херсонской области, а также Запорожье.

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