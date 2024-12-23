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Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

Ворог змінив тактику — військовий прокоментував штурми на Курщині

23 грудня 2024 р. 14:41

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Росіяни активно штурмують позиції українських військових на Курщині. Для цього залучають чимало піхоти, зокрема, й військових КНДР.

Про це повідомив командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, Станіслав Краснов в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 23 грудня.

Ситуація в Курській області

Як зазначив військовий, ворог вже понад тиждень проводить активні штурмові дії у Курській області. Росіяни змінили тактику — почали залучати велику кількість піхоти, серед якої є й північнокорейці.

"З малих піхотних груп почали застосовувати дійсно великі — по 20, по 50 і навіть більше накопичення. Намагаються таким от "гарматним м'ясом" прорвати нашу оборону", — розповів військовий.

Попри важкі бої, росіяни не можуть досягти бажаного. Ворог зазначає значних втрат, завдяки професіоналізму українських оборонців.

Нагадаємо, українські військовослужбовці знищили піхоту й техніку росіян біля Кремінної та в Серебрянському лісництві. Йдеться про танк, автомобілі та склади окупантів.

Росіяни не закинули ідею нової наступальної операції на півдні України. Під загрозою правобережна частина Херсонської області, а також Запоріжжя.

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