Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Родные пленных военных и пропавших без вести с 1 февраля будут получать 50% от суммы выплат. Также их сможет оформить не только жена, но и другие родные воина.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Йовдий в эфире День.LIVE в четверг, 16 января.

Выплаты для родных пропавших без вести

По словам адвоката, до сих пор денежное обеспечение в полном размере выплачивалось только жене пропавшего без вести или пленного военного, что неправильно, потому что все остальные родственники таким образом отсеивались.

"Представьте ситуацию, когда есть несовершеннолетние дети от первого брака или нетрудоспособные родители, а есть вторая жена и получает все это вторая жена, а родственники остаются ни с чем. Теперь принято разделить эти средства между всеми членами и дать самому военному определить заранее кому выплачивать их", — сказал Йовдий.

Также он объяснил, почему 50% выплаты остаются у воинской части. В случае, если выяснится, что защитник жив, то эти деньги резервируются за ним и будут выплачены ему. Но если подтвердят его гибель — то средства не исчезнут бесследно, а будут включены в наследственную массу.

Напомним, близкие родственники погибшего на войне военного могут получить выплаты и компенсации, которые не успел получить воин при жизни. Речь идет о неиспользованных отпусках, денежной помощи на оздоровление и других.

А родные военнопленных имеют право на ежемесячную государственную компенсацию. Но эта норма не действует в случае, если тот добровольно сдался оккупантам.