Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля arrow
Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

16 января 2025 г. 17:18

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Родные пленных военных и пропавших без вести с 1 февраля будут получать 50% от суммы выплат. Также их сможет оформить не только жена, но и другие родные воина.

Об этом рассказал адвокат Дмитрий Йовдий в эфире День.LIVE в четверг, 16 января.

Выплаты для родных пропавших без вести

По словам адвоката, до сих пор денежное обеспечение в полном размере выплачивалось только жене пропавшего без вести или пленного военного, что неправильно, потому что все остальные родственники таким образом отсеивались.

"Представьте ситуацию, когда есть несовершеннолетние дети от первого брака или нетрудоспособные родители, а есть вторая жена и получает все это вторая жена, а родственники остаются ни с чем. Теперь принято разделить эти средства между всеми членами и дать самому военному определить заранее кому выплачивать их", — сказал  Йовдий.

Также он объяснил, почему 50% выплаты остаются у воинской части. В случае, если выяснится, что защитник жив, то эти деньги резервируются за ним и будут выплачены ему. Но если подтвердят его гибель — то средства не исчезнут бесследно, а будут включены в наследственную массу.

Напомним, близкие родственники погибшего на войне военного могут получить выплаты и компенсации, которые не успел получить воин при жизни. Речь идет о неиспользованных отпусках, денежной помощи на оздоровление и других.

А родные военнопленных имеют право на ежемесячную государственную компенсацию. Но эта норма не действует в случае, если тот добровольно сдался оккупантам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

17:41 Без бумажек и утверждений — как одесситам оформить инвалидность

17:37 Инаугурация Трампа — онлайн-трансляция из Вашингтона

17:34 В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет до +7 °С

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:59 Зеленский объяснил, как приглашение в НАТО поможет Украине

16:57 Одесскую область атакуют дикие звери — в чем опасность

16:47 На дереве с телефоном — Леся Никитюк повеселила архивным фото

17:41 Без бумажек и утверждений — как одесситам оформить инвалидность

17:37 Инаугурация Трампа — онлайн-трансляция из Вашингтона

17:34 В Укргидрометцентре назвали области, где завтра будет до +7 °С

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:59 Зеленский объяснил, как приглашение в НАТО поможет Украине

16:57 Одесскую область атакуют дикие звери — в чем опасность

16:47 На дереве с телефоном — Леся Никитюк повеселила архивным фото

16:35 Худшие идеи для инвестиций — что может стать ошибкой в 2025 году

16:30 Заготовка дров — можно ли рубить самосев возле ЛЭП

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE