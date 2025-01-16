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Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

16 січня 2025 р. 17:18

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Рідні полонених військових та зниклих безвісти з 1 лютого будуть отримувати 50% від суми виплат. Також їх зможе оформити не лише дружина, а й інші рідні воїна.

Про це розповів адвокат Дмитро Йовдій в ефірі День.LIVE у четвер, 16 січня.

Виплати для рідних зниклих безвісти

За словами адвоката, до цього часу грошове забезпечення в повному розмірі виплачувалося лише дружині зниклого безвісти або полоненого військового, що неправильно, бо всі інші родичі таким чином відсіювалися.

"Уявіть ситуацію, коли є неповнолітні діти від першого шлюбу чи непрацездатні батьки, а є друга дружина і отримує все це друга дружина, а родичі залишаються ні з чим. Тепер ухвалено розділити ці кошти між усіма членами та дати самому військовому визначити заздалегідь кому виплачувати ці кошти", — сказав Йовдій.

Також він пояснив, чому 50% виплати залишаються у військової частини. У випадку, якщо з'ясується, що захисник живий, то ці гроші резервуються за ним та будуть виплачені йому. Але якщо підтвердять його загибель — то кошти не зникнуть безслідно, а будуть включені у спадкову масу. 

Нагадаємо, близькі родичі загиблого на війні військового можуть отримати виплати та компенсації, які не встиг отримати воїн за життя. Йдеться про невикористані відпустки, грошову допомогу на оздоровлення та інші.

А рідні військовополонених мають право на щомісячну державну компенсацію. Але ця норма не діє у випадку, якщо той добровільно здався окупантам.

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18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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