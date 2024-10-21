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Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

21 октября 2024 г. 12:21

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Военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов рассказал, с чем сталкиваются бойцы в Курской области. По его словам, штурмы российских оккупантов продолжаются постоянно.

Об этом Кирилл Сазонов сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 октября.

Операция ВСУ в Курской области

Сазонов отметил, что на Курщине было около 50 тысяч захватчиков, а сейчас РФ перебрасывает еще солдат, чтобы удержать позиции.

Военный ВСУ говорит, что благодаря успешным ударам, в частности с использованием HIMARS, воинам удается отражать российские штурмы. Однако оккупанты преобладают численно. Кроме того, дожди затрудняют передвижение техники ВСУ.

"Поэтому мы используем асфальт. А это для дронщиков очень трудно. Мы потеряли где-то два дня назад бронетранспортер наш. А до этого мы за месяц потеряли шесть автомобилей, только наша рота. Потому что дроны работают и с их стороны", — добавил Сазонов.

Напомним, украинские силы продвинулись севернее Суджи в ходе боевых действий в Курской области России.

Также десантники 95-й бригады ВСУ успешно ликвидировали подразделение российской морской пехоты из 155-й отдельной бригады на территории Курской области.

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12:23 Командование ВСУ и ТЦК упрощают получение помощи семьям погибших бойцов

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