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Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

21 жовтня 2024 р. 12:21

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18:56 Стефанішина відповіла, чи вимагають від України знизити мобілізаційний вік

Text

12:23 Командування ЗСУ та ТЦК спрощують отримання допомоги для родин загиблих бійців

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00:07 Юрист пояснив, як відбувається обмін тілами полеглих між Україною та Росією

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Військовий Збройних сил України Кирило Сазонов розповів, з чим стикаються бійці у Курській області. За його словами, штурми російських окупантів тривають постійно.

Про це Кирило Сазонов сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Операція ЗСУ в Курській області

Сазонов зазначив, що на Курщині було близько 50 тисяч загарбників, а наразі РФ перекидає ще солдат, щоб утримати позиції.

Військовий ЗСУ каже, що завдяки успішним ударам, зокрема з використанням HIMARS, воїнам вдається відбивати російські штурми. Однак окупанти переважають чисельно. Крім того, дощі ускладнюють пересування техніки ЗСУ.

"Тому ми використовуємо асфальт. А це для дронщиків дуже важко. Ми втратили десь два дні тому бронетранспортер наш. А до цього ми за місяць втратили шість автівок, тільки наша рота. Бо дрони працюють і з їх боку", — додав Сазонов.

Нагадаємо, українські сили просунулися на північ від Суджі в ході бойових дій у Курській області Росії. 

Також десантники 95-ї бригади ЗСУ успішно ліквідували підрозділ російської морської піхоти з 155-ї окремої бригади на території Курської області

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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