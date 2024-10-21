Військовий ЗСУ Сазонов пояснив, з якими проблеми стикаються бійці на Курщині

Військовий Збройних сил України Кирило Сазонов розповів, з чим стикаються бійці у Курській області. За його словами, штурми російських окупантів тривають постійно.

Про це Кирило Сазонов сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Операція ЗСУ в Курській області

Сазонов зазначив, що на Курщині було близько 50 тисяч загарбників, а наразі РФ перекидає ще солдат, щоб утримати позиції.

Військовий ЗСУ каже, що завдяки успішним ударам, зокрема з використанням HIMARS, воїнам вдається відбивати російські штурми. Однак окупанти переважають чисельно. Крім того, дощі ускладнюють пересування техніки ЗСУ.

"Тому ми використовуємо асфальт. А це для дронщиків дуже важко. Ми втратили десь два дні тому бронетранспортер наш. А до цього ми за місяць втратили шість автівок, тільки наша рота. Бо дрони працюють і з їх боку", — додав Сазонов.

Нагадаємо, українські сили просунулися на північ від Суджі в ході бойових дій у Курській області Росії.

Також десантники 95-ї бригади ЗСУ успішно ліквідували підрозділ російської морської піхоти з 155-ї окремої бригади на території Курської області.