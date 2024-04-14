Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

Военнослужащий ВСУ Александр Матяш заявил, что мобилизовывать должны не только гражданские мужчины, но и работники правоохранительных органов. Также украинский защитник выразил свое недовольство отложением рассмотрения закона о демобилизации.

Об этом Александр Матяш рассказал в эфире Вечер.LIVE.

Должны идти воевать все

Александр Матяш выразил мнение, что все правоохранительные органы должны участвовать в войне. Это означает, что все члены полиции, ДБР, прокуратуры и других служб должны активно участвовать в защите страны. Также мужчину возмутил список профессий, подлежащих бронированию от мобилизации.

"Ну, например, если вы видели перечень подлежащих бронированию профессий, там есть еще разведчик верблюдов. Ну прямо я не знаю, как мы будем жить без верблюдов в нашей стране", — рассказал военный.

Также Матяш сказал, что не согласен с тем, чтобы понтизировать призывной возраст до 20 лет, но считает, что в этом есть смысл.

"Потому что заходишь, например, какой-то бар это приезжаешь в город, любой Запорожье, Днепр, Киев, а там ну прям питомник, там прям клумба молодых, красивых, сильных, и они все пьют пиво. А если посмотреть на него справки, так он вообще умирает", — говорит Александр.

Матяш заявил, что он сражается с начала полномасштабного вторжения и его возмущает, что депутата откладывают рассмотрение закона о демобилизации.

"Ну у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть бизнес, у меня есть друзья — ну почему я должен прикрывать чью-то спину?", — говорит военный.

Напомним, что комментируя новый закон о мобилизации Максим Жорин заявил, что, по его мнению, необходима большая жесткость по отношению к уклончанам. Также военный акцентирует внимание на значении молодых и мотивированных бойцов для сил обороны Украины.

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