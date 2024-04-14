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Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

14 апреля 2024 г. 20:30

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20:30 Военный жестко прокомментировал то, как проходит мобилизация в 2024 году

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19:30 Берлинская заявила, что каждый должен уметь собрать FPV-дрон для защиты себя и своей семьи

Text

16:35 В Киеве небезразличные граждане вышли на акцию Free Azov в поддержку военнопленных

Text

13:57 Берлинская объяснила, каких целей нужно достичь для полной победы над РФ

Text

00:54 Ответ Израиля на атаку будет неизбежен и катастрофичен — израильский журналист для Новини.LIVE

13 апреля 2024
Text

20:07 Военный заявил, что украинцы должны понимать потребность армии в людях

Text

17:51 Берлинская указала на сигналы возвращения "советчины" в Силы обороны

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15:41 Война между Ираном и Израилем и вероятность ядерного удара — Ауслендер в эфире Новини.LIVE

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23:30 Военный ВСУ заявил, что все правоохранители должны участвовать в войне против РФ

Военнослужащий ВСУ Александр Матяш заявил, что мобилизовывать должны не только гражданские мужчины, но и работники правоохранительных органов. Также украинский защитник выразил свое недовольство отложением рассмотрения закона о демобилизации.

Об этом Александр Матяш рассказал в эфире Вечер.LIVE.

Должны идти воевать все

Александр Матяш выразил мнение, что все правоохранительные органы должны участвовать в войне. Это означает, что все члены полиции, ДБР, прокуратуры и других служб должны активно участвовать в защите страны. Также мужчину возмутил список профессий, подлежащих бронированию от мобилизации.

"Ну, например, если вы видели перечень подлежащих бронированию профессий, там есть еще разведчик верблюдов. Ну прямо я не знаю, как мы будем жить без верблюдов в нашей стране", — рассказал военный.

Также Матяш сказал, что не согласен с тем, чтобы понтизировать призывной возраст до 20 лет, но считает, что в этом есть смысл.

"Потому что заходишь, например, какой-то бар это приезжаешь в город, любой Запорожье, Днепр, Киев, а там ну прям питомник, там прям клумба молодых, красивых, сильных, и они все пьют пиво. А если посмотреть на него справки, так он вообще умирает", — говорит Александр.

Матяш заявил, что он сражается с начала полномасштабного вторжения и его возмущает, что депутата откладывают рассмотрение закона о демобилизации.

"Ну у меня есть семья, у меня есть дети, у меня есть бизнес, у меня есть друзья — ну почему я должен прикрывать чью-то спину?", — говорит военный.

Напомним, что комментируя новый закон о мобилизации Максим Жорин заявил, что, по его мнению, необходима большая жесткость по отношению к уклончанам. Также военный акцентирует внимание на значении молодых и мотивированных бойцов для сил обороны Украины.

Также мы рассказывали о том, что Безугла вступилась за Маляр и получила жесткий ответ от украинцев.

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20:50 Умеров рассказал об успехах ВСУ по противостоянию наступлению врага под Бахмутом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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