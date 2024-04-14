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Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

14 квітня 2024 р. 20:30

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20:30 Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

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20:30 Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

Text

19:30 Берлінська заявила, що кожен повинен вміти скласти FPV-дрон для захисту себе та своєї сім'ї

Text

16:35 У Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію Free Azov на підтримку військовополонених

Text

13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

Text

00:54 Відповідь Ізраїлю на атаку буде неминучою і катастрофічною — ізраїльський журналіст для Новини.LIVE

13 квітня 2024
Text

20:07 Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

Text

17:51 Берлінська вказала на сигнали повернення "радянщини" у Сили оборони

Text

15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

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23:30 Військовий ЗСУ заявив, що всі правоохоронці повинні брати участь у війні проти РФ

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш заявив, що мобілізовувати мають не лише цивільних чоловіків, але й працівників правоохоронних органів. Також український захисник висловив своє невдоволення відкладенням розгляду закону про демобілізацію.

Про це Олександр Матяш розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Мають йти воювати усі 

Олександр Матяш висловив думку, що всі правоохоронні органи повинні брати участь у війні. Це означає, що всі члени поліції, ДБР, прокуратури та інших служб повинні брати активну участь у захисті країни. Також чоловіка обурив перелік професій, які підлягають бронюванню від мобілізації.

"Ну, наприклад, якщо ви бачили перелік професій, які підлягають бронюванню, там є ще розвідник верблюдів. Ну прямо я не знаю, як ми будемо жити без верблюдів в нашій країні", — розповів військовий. 

Також Матяш сказав, що не згоден з тим аби понтизити призовний вік до 20 років, але вважає що в цьому є сенс.

"Тому що заходиш, наприклад, якийсь бар це приїжджаєш у місто, будь яке Запоріжжя, Дніпро, Київ, а там ну прям розсадник, там прям клумба молодих, красивих, сильних, і вони всі п'ють пиво. А якщо подивитися на його довідки, то він загалом помирає", — каже Олександр.

Матяш заявив, що він воює від початку повномасштабного вторгнення і його обурює, що депутата відкладають розгляд закону про демобілізацію.

"Ну у мене є родина, у мене є діти, у мене є бізнес, у мене є друзі — ну чому я повинен прикривати чиюсь спину? ", — каже військовий. 

Нагадаємо, що коментуючи новий закон про мобілізацію Максим Жорін заявив, що на його думку необхідна більша жорсткость у відношенні до ухилянців. Також військовий акцентує увагу на значенні молодих і мотивованих бійців для сил оборони України.

Також ми розповідали про те, що Безугла заступилася за Маляр і отримала жорстку відповідь від українців

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20:50 Умєров розповів про успіхи ЗСУ з протистояння наступу ворога під Бахмутом

20:31 Байден закликає Нетаньяху стриматися від удару по Ірану — The New York Times

20:14 На Дніпропетровщині збільшилась кількість постраждалих після падіння уламків ракети

20:09 Екстренер Шахтаря запропонував Мілану свої послуги

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:45 У Львові пластичні хірурги зі США лікуватимуть військових — як записатись

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13:57 Берлінська пояснила, яких цілей треба досягти задля повної перемоги над РФ

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13 квітня 2024
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20:07 Військовий заявив, що українці повинні розуміти потребу армії в людях

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15:41 Війна між Іраном та Ізраїлем та вірогідність ядерного удару — Ауслендер в ефірі Новини.LIVE

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12 квітня 2024
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