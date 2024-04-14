Військовий жорстко прокоментував те, як проходить мобілізація в 2024 році

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Матяш заявив, що мобілізовувати мають не лише цивільних чоловіків, але й працівників правоохоронних органів. Також український захисник висловив своє невдоволення відкладенням розгляду закону про демобілізацію.

Про це Олександр Матяш розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Мають йти воювати усі

Олександр Матяш висловив думку, що всі правоохоронні органи повинні брати участь у війні. Це означає, що всі члени поліції, ДБР, прокуратури та інших служб повинні брати активну участь у захисті країни. Також чоловіка обурив перелік професій, які підлягають бронюванню від мобілізації.

"Ну, наприклад, якщо ви бачили перелік професій, які підлягають бронюванню, там є ще розвідник верблюдів. Ну прямо я не знаю, як ми будемо жити без верблюдів в нашій країні", — розповів військовий.

Також Матяш сказав, що не згоден з тим аби понтизити призовний вік до 20 років, але вважає що в цьому є сенс.

"Тому що заходиш, наприклад, якийсь бар це приїжджаєш у місто, будь яке Запоріжжя, Дніпро, Київ, а там ну прям розсадник, там прям клумба молодих, красивих, сильних, і вони всі п'ють пиво. А якщо подивитися на його довідки, то він загалом помирає", — каже Олександр.

Матяш заявив, що він воює від початку повномасштабного вторгнення і його обурює, що депутата відкладають розгляд закону про демобілізацію.

"Ну у мене є родина, у мене є діти, у мене є бізнес, у мене є друзі — ну чому я повинен прикривати чиюсь спину? ", — каже військовий.

Нагадаємо, що коментуючи новий закон про мобілізацію Максим Жорін заявив, що на його думку необхідна більша жорсткость у відношенні до ухилянців. Також військовий акцентує увагу на значенні молодих і мотивованих бійців для сил оборони України.

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