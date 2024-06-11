Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех

Доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов считает, что в связи с военным положением в Украине, проверка документов необходима повсюду и у всех. Военный напомнил, что каждый военнообязанный должен всегда иметь при себе военный билет.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 11 июня.

Проверка документов

"Вас хочу захватить и уничтожить. Распихивать по концлагерям и убить. Ничему не научила Харьковщина, Херсонщина, Киевщина, когда заходил враг?", — заявил военный.

Сазонов объяснил, что проверка документов важна для национальной безопасности.

"Сходил в ТЦК, обновил данные и имеешь при себе документы. Попросили показать — показал и нет вопросов", — добавил Сазонов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал напряжение в обществе из-за мобилизации. Он подчеркнул, что для сохранения страны ее необходимо отстоять.

Ранее мы писали, что согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, все граждане мужского пола обязаны носить с собой военно-учетный документ.