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Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех

Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех

11 июня 2024 г. 18:09

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18:25 Жизни людей, которые выжили — в Одессе презентовали книгу "Истории сильных"

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18:09 Военный заявил, что документы могут и должны проверять повсюду и у всех

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17:05 Как прошли выборы в Европарламент в Германии и кому власть страны запретила употреблять каннабис

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16:41 Зеленский обратился к украинцам за границей с просьбой

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Доброволец спецподразделения "Гром" Кирилл Сазонов считает, что в связи с военным положением в Украине, проверка документов необходима повсюду и у всех. Военный напомнил, что каждый военнообязанный должен всегда иметь при себе военный билет.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE во вторник, 11 июня.

Проверка документов

"Вас хочу захватить и уничтожить. Распихивать по концлагерям и убить. Ничему не научила Харьковщина, Херсонщина, Киевщина, когда заходил враг?", — заявил военный.

Сазонов объяснил, что проверка документов важна для национальной безопасности.

"Сходил в ТЦК, обновил данные и имеешь при себе документы. Попросили показать — показал и нет вопросов", — добавил Сазонов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал напряжение в обществе из-за мобилизации. Он подчеркнул, что для сохранения страны ее необходимо отстоять.

Ранее мы писали, что согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в мае 2024 года, все граждане мужского пола обязаны носить с собой военно-учетный документ.

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19:01 В Хмельницкой области мужчина напал на военного — реакция ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:50 Президент Венгрии проигнорирует саммит восточного фланга НАТО — причина в Украине

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