Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх arrow
Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

11 червня 2024 р. 18:09

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

Text

18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Text

17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text
Новина з відео

17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Text

15:39 Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

Text

13:25 Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

Text

13:22 Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

Text

18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Text

17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text
Новина з відео

17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Text

15:39 Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

Text

13:25 Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

Text

13:22 Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими

Доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов вважає, що у зв’язку з воєнним станом в Україні, перевірка документів є необхідною всюди та у всіх. Військовий нагадав, що кожен військовозобов'язаний, мусить завжди мати при собі військовий квиток.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 11 червня.

Перевірка документів

"Вас хочу захопити та знищити. Розпихати по концтаборах та вбити. Нічому не навчила Харківщина, Херсонщина, Київщина, коли заходив ворог?", — заявив військовий.

Сазонов пояснив, що перевірка документів важлива для національної безпеки. 

"Сходив в ТЦК, оновив дані й маєш при собі документи. Попросили показати — показав і немає питань", — додав Сазонов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував напругу в суспільстві через мобілізацію. Він наголосив, що для збереження країни її необхідно відстояти. 

Раніше ми писали, що відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, усі громадяни України чоловічої статі зобов'язані носити із собою військово-обліковий документ

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

19:33 В Одесі відбулася презентація книги "Історії сильних"

19:31 Замах на ексмера Куп'янська Мацегору в Росії — в ГУР та прокуратурі відповіли, чи помер зрадник

19:19 Стало відомо, коли запустять рух "синьою" гілкою метро Києва

19:14 Україна втрачає мільярди — у Генпрокуратурі розповіли про "чорний експорт" зерна

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:01 На Хмельниччині чоловік напав на військового — реакція ТЦК

18:50 Президент Угорщини проігнорує саміт східного флангу НАТО — причина в Україні

18:46 Присяжні визнали винним сина президента США Джо Байдена

18:43 У Франції загорілася будівля Версалю — що відомо

Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців можуть виїжджати за кордон без військового квитка

19:33 В Одесі відбулася презентація книги "Історії сильних"

19:31 Замах на ексмера Куп'янська Мацегору в Росії — в ГУР та прокуратурі відповіли, чи помер зрадник

19:19 Стало відомо, коли запустять рух "синьою" гілкою метро Києва

19:14 Україна втрачає мільярди — у Генпрокуратурі розповіли про "чорний експорт" зерна

19:01 На Хмельниччині чоловік напав на військового — реакція ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:50 Президент Угорщини проігнорує саміт східного флангу НАТО — причина в Україні

18:46 Присяжні визнали винним сина президента США Джо Байдена

18:43 У Франції загорілася будівля Версалю — що відомо

Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців можуть виїжджати за кордон без військового квитка

18:29 Зеленський заявив, що Україна робить усе, аби не допустити стіни між частинами країни

12:49 Що відбувається на ринку праці в Україні — скільки вакансій та де платять найбільшу зарплатню

Новина з відео

05:39 В Україні різко росте кількість нападів на ТЦК, а до "полювання" на ухилянтів хочуть долучити собак

10 червня 2024
Ексклюзив

23:02 Відключення світла триватимуть 2-3 роки, — всі проблеми в енергетиці України

20:15 Наскільки безпечні одеські пляжі та яка вартість послуг на них — інспекція Новини.LIVE

14:22 Apple збирається створити власний ШІ — це назавжди змінить iPhone

04:47 Відключення світла в Україні — наскільки здорожчали EcoFlow та інші зарядні станції

9 червня 2024

05:40 Блекаути в Україні — наскільки зросли ціни на генератори та скільки вони зараз коштують

8 червня 2024

05:42 Ukraine Focus передасть Україні 50 машин швидкої допомоги — велике інтерв'ю з засновником

7 червня 2024
Ексклюзив

07:18 Стало відомо, на скільки подорожчає продуктовий кошик в Одесі після підвищення тарифів

Ексклюзив

06:44 Український військовий розповів про жахіття перебування у тюрмах РФ

Text

19:11 Ядерні навчання у Білорусі — Ступак пояснив, яка існує загроза та спрогнозував реакцію світу

Text

18:25 Життя людей, які вижили — в  Одесі презентували книгу "Історії сильних"

Text

18:09 Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Text

17:50 Безпекові заходи у центрі Києва та зняття заборони на постачання зброї "Азову" — ефір Вечір.LIVE

Text
Новина з відео

17:05 Як пройшли вибори в Європарламент у Німеччині та кому уряд країни заборонив вживати канабіс

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:41 Зеленський звернувся до українців за кордоном із проханням

Text

16:13 Зеленський запропонував спосіб, як можна примусити Росію до миру

Text

15:39 Перший візит Зеленського до Бундестагу — прямий ефір

Text

13:25 Кучеренко пояснив, чому новий розподіл лімітів електроенергії є "несправедливим"

Text

13:22 Харченко прокоментував шанси відремонтувати знищену українську генерацію до зими