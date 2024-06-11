Військовий заявив, що документи можуть і мають перевіряти всюди та у всіх

Доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов вважає, що у зв’язку з воєнним станом в Україні, перевірка документів є необхідною всюди та у всіх. Військовий нагадав, що кожен військовозобов'язаний, мусить завжди мати при собі військовий квиток.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 11 червня.

Перевірка документів

"Вас хочу захопити та знищити. Розпихати по концтаборах та вбити. Нічому не навчила Харківщина, Херсонщина, Київщина, коли заходив ворог?", — заявив військовий.

Сазонов пояснив, що перевірка документів важлива для національної безпеки.

"Сходив в ТЦК, оновив дані й маєш при собі документи. Попросили показати — показав і немає питань", — додав Сазонов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував напругу в суспільстві через мобілізацію. Він наголосив, що для збереження країни її необхідно відстояти.

Раніше ми писали, що відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності у травні 2024 року, усі громадяни України чоловічої статі зобов'язані носити із собою військово-обліковий документ.