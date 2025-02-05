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Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

Военный заявил о давлении от правоохранителей за помощь ВСУ

5 февраля 2025 г. 11:36

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19:57 Случаи СЗЧ в армии — Михайленко объяснил процедуру возвращения

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17:58 Скалецкая объяснила, какие направления финансировала USAID

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17:50 Проведение выборов в Украине до конца года — эфир Вечір.LIVE

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Правоохранители открыли уголовное производство против города Киев за военную поддержку Вооруженных сил Украины. Таким образом военные части должны отчитываться о том, какие средства и технику они получили от города.

Об этом заявил Олесь Маляревич, заместитель командира 429 отдельного полка беспилотных авиасистем "Ахилес", в эфире Ранок.LIVE.

Военный заявил о давлении со стороны правоохранителей

"Вчера по 225-й статье открыли уголовное производство против города Киева за поддержку Вооруженных сил Украины в объеме 10 млрд гривен, и сейчас военные части должны отчитываться, какие средства они получили от города Киева и на что потратили. 492-я бригада, например, получила дроны и грузовые машины на 174 млн грн", — пояснил военнослужащий.

Он добавил, что информированием о подробностях о военной помощи должны заниматься мэры городов, которые ее передают, а не военнослужащие.

"И сейчас нам прилетит тоже запрос от правоохранительных органов: что за техника? Куда она пойдет? Мы военные, которые 24/7 без ротации 3 года продолжаем выполнять свою задачу, будем сейчас правоохранительным органам отчитываться о технике, которую мы получили за средства города Киева. Мы же понимаем, что это вопрос не к ВСУ, это вопрос к мэрам городов, которые поддерживают", — сказал Олесь Маляревич.

Также заместитель командира добавил, что сейчас Киев больше всего помогает украинским войскам, поэтому опасается, что открытие уголовных дел из-за поддержки армии может иметь негативные последствия для всей страны. Если другие города увидят, что за помощь военным могут "прийти с вопросами", это может остановить поток поддержки для фронта.

"Я знаю где-то 50 бригад, которые получают на регулярной основе поддержку от общины города Киева и очень рассчитывают на эту поддержку. Потому что наибольшее количество дронов, которые мы получаем, это оттуда. А после таких уголовных производств действительно будет гораздо труднее это сделать", — пояснил Маляревич.

Между тем международные партнеры Украины тоже имеют некоторые трудности с поставками военной помощи Украине. Так оказалось, что чешская инициатива закупки боеприпасов для ВСУ под угрозой срыва. А некоторые западные СМИ заявили, что США предоставили Украине только половину из обещанной помощи.

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12:27 СБУ задержала причастных к взрыву возле ТЦК на Днепропетровщине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:27 Зеленский раскрыл детали заседания СНБО — речь шла и об олигархах

12:27 Садовый показал, как во Львове рекультивировали мусорный полигон

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