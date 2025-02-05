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Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців за допомогу ЗСУ

05 лютого 2025 р. 11:36

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти міста Київ за військову підтримку Збройних сил України. Таким чином військові частини мають звітувати про те, які кошти та техніку вони отримали від міста. 

Про це заявив Олесь Маляревич, заступник командира 429 окремого полку безпілотних авіасистем "Ахілес", у ефірі Ранок.LIVE. 

Військовий заявив про тиск з боку правоохоронців

"Вчора по 225-й статті відкрили кримінальне провадження проти міста Києва за підтримку Збройних сил України у обсязі 10 млрд гривень, і зараз військові частини мають звітувати, які кошти вони отримали від міста Києва і на що витратили. 492-га бригада, наприклад, отримала дрони та вантажні машини на 174 млн грн", — пояснив військовослужбовець. 

Він додав, що інформуванням щодо подробиць про військову допомогу мають займатися мери міст, які її передають, а не військовослужбовців. 

"І зараз нам прилетить теж запит від правоохоронних органів: що за техніка? Куди вона піде? Ми військові, які 24/7 без ротації 3 роки продовжуємо виконувати своє завдання, будемо зараз правоохоронним органам звітувати про техніку, яку ми отримали за кошти міста Києва. Ми ж розуміємо, що це питання не до ЗСУ, це питання до мерів міст, які підтримують", — сказав Олесь Маляревич. 

Також заступник командира додав, що наразі Київ найбільше допомагає українським військам, тож побоюється, що відкриття кримінальних справ через підтримку армії може мати негативні наслідки для всієї країни. Якщо інші міста побачать, що за допомогу військовим можуть "прийти з питаннями", це може зупинити потік підтримки для фронту. 

"Я знаю десь 50 бригад, які отримують на регулярній основі підтримку від громади міста Києва і дуже розраховують на цю підтримку. Тому що найбільша кількість дронів, які ми отримуємо, це звідти. А після таких кримінальних проваджень дійсно буде набагато важче це зробити", — пояснив Маляревич. 

Тим часом міжнародні партнери України теж мають деякі труднощі з постачанням військової допомоги України. Так виявилось, що чеська ініціатива закупівлі боєприпасів для ЗСУ під загрозою зриву. А деякі західні ЗМІ заявили, що США надали Україні лише половину з обіцяної допомоги. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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22:47 Нагорняк назвав кількість захисних споруд на енергооб'єктах

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