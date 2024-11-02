Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Бывший командир группы снайперов Вооруженных сил Украины Константин "Дед" Прошинский рассказал, сколько снарядов хватает военным на неделю интенсивных боев на фронте. Речь идет о 100 тысячах.

Об этом Константин "Дед" Прошинский сказал в эфире Вечір.LIVE.

Эффективность вооружения

"100 000 снарядов хватает на неделю интенсивных боев на фронте", — отметил "Дед".

Прошинский отметил, что помощь от партнеров, включая поставки F-16, играет важную роль. В то же время, по его словам, результативность вооружения определяется его количеством и техническими параметрами.

Военный добавил, что F-16 способны оказать значительную поддержку, однако их эффективность зависит от "обвесов" — дополнительного оборудования и модификаций, необходимых для ведения современных боевых действий.

Напомним, украинские военные продолжают успешно уничтожать вражескую технику, личный состав и другие цели противника. В Харьковской области бойцы Третьей штурмовой бригады ликвидировали колонну российских грузовиков.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что защитники продолжают отражать российские атаки в направлении города Селидово, Донецкая область.