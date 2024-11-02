Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Колишній командир групи снайперів Збройних сил України Костянтин "Дід" Прошинський розповів, скільки снарядів вистачає військовим на тиждень інтенсивних боїв на фронті. Йдеться про 100 000.

Про це Костянтин "Дід" Прошинський сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Ефективність озброєння

"100 000 снарядів вистачає на тиждень інтенсивних боїв на фронті", — зазначив "Дід".

Прошинський зазначив, що допомога від партнерів, включаючи постачання F-16, відіграє важливу роль. Водночас, за його словами, результативність озброєння визначається його кількістю та технічними параметрами.

Військовий додав, що F-16 здатні надати значну підтримку, проте їхня ефективність залежить від "обвісів" — додаткового обладнання та модифікацій, необхідних для ведення сучасних бойових дій.

Нагадаємо, українські військові продовжують успішно знищувати ворожу техніку, особовий склад та інші цілі противника. На Харківщині бійці Третьої штурмової бригади ліквідували колону російських вантажівок.

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що захисники продовжують відбивати російські атаки на напрямку міста Селидове, Донецька область.