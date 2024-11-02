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Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

02 листопада 2024 р. 12:31

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10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

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22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

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21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

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17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

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17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

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15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

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Колишній командир групи снайперів Збройних сил України Костянтин "Дід" Прошинський розповів, скільки снарядів вистачає військовим на тиждень інтенсивних боїв на фронті. Йдеться про 100 000.

Про це Костянтин "Дід" Прошинський сказав в ефірі Вечір.LIVE.

Ефективність озброєння

"100 000 снарядів вистачає на тиждень інтенсивних боїв на фронті", — зазначив "Дід".

Прошинський зазначив, що допомога від партнерів, включаючи постачання F-16, відіграє важливу роль. Водночас, за його словами, результативність озброєння визначається його кількістю та технічними параметрами.

Військовий додав, що F-16 здатні надати значну підтримку, проте їхня ефективність залежить від "обвісів" — додаткового обладнання та модифікацій, необхідних для ведення сучасних бойових дій.

Нагадаємо, українські військові продовжують успішно знищувати ворожу техніку, особовий склад та інші цілі противника. На Харківщині бійці Третьої штурмової бригади ліквідували колону російських вантажівок.

Раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що захисники продовжують відбивати російські атаки на напрямку міста Селидове, Донецька область.

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13:53 Україна вироблятиме ракети для протидії дронам

13:52 У Київській прокуратурі показали наслідки влучання у будинок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:40 Мізерні зарплати курсантів — Кротевич описав реакцію Міноборони

13:32 У ДПСУ назвали, скільки перевізників відключили від системи Шлях

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