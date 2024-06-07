Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

Все должны быть готовы присоединиться к обороне страны. Но людям нужно понимать, что будет с ними происходить в случае, если они пойдут служить в армию.

Об этом заявил украинский военный Александр Матяш в эфире Вечір.LIVE.

Бронирование от мобилизации

Боец ВСУ считает, что сейчас нужно бронировать людей, работающих в специфических отраслях.

"Я считаю, что нам нужно сейчас бронировать людей, работающих в специфических отраслях. В отраслях, работающих с оборонными предприятиями, которые делают дроны. Они должны получить бронь. Так надо. Потому что во время Второй мировой войны так было", — сказал он.

Матяш отметил, что власти должны пересмотреть затраты на оборону.

"Мы клянчим деньги у наших партнеров и при этом мы делаем какие-то косметические ремонты. Мне говорят, что не нужно в Константиновке делать дорогу. Там нужно ее делать, потому что логистика — это важно. Но есть очень много тендеров, которые всплывают на Prozorro, и от которых мы могли бы отказаться", — добавил военный.

По его словам, с людьми нужно разговаривать. Украинцы должны понимать, что будет с ними происходить, если они пойдут служить в армию.

"Но у нас нет закона о демобилизации. И это также одна из причин, почему люди не хотят идти служить. Потому что они не знают, когда для них это закончится", — подытожил Матяш.

Ранее украинский военный Александр Матяш заявил, что российская армия имеет тактические успехи на фронте из-за усталости украинского войска . Большинство военных находятся на службе более двух лет.

Также сообщалось, что военные инструкторы, как проводят подготовку мобилизовавшихся на фронт бывших заключенных , отмечают их высокую мотивацию. Ввиду того, что некоторые гражданские согласны сесть в тюрьму, чтобы не идти служить, военнослужащие относятся хорошо к бывшим узникам.