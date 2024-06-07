Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить arrow
Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

7 июня 2024 г. 23:59

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

Text

20:40 Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

Text

19:49 Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

Text

19:11 Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время

Text

17:47Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:07 Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

Text

15:13 Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

Text

11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

Text

10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

Text

10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

Text

20:40 Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

Text

19:49 Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

Text

19:11 Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время

Text

17:47 Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:07 Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

Text

15:13 Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

Text

11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

Text

10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

Text

10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону

Все должны быть готовы присоединиться к обороне страны. Но людям нужно понимать, что будет с ними происходить в случае, если они пойдут служить в армию.

Об этом заявил украинский военный Александр Матяш в эфире Вечір.LIVE.

Бронирование от мобилизации

Боец ВСУ считает, что сейчас нужно бронировать людей, работающих в специфических отраслях.

"Я считаю, что нам нужно сейчас бронировать людей, работающих в специфических отраслях. В отраслях, работающих с оборонными предприятиями, которые делают дроны. Они должны получить бронь. Так надо. Потому что во время Второй мировой войны так было", — сказал он.

Матяш отметил, что власти должны пересмотреть затраты на оборону.

"Мы клянчим деньги у наших партнеров и при этом мы делаем какие-то косметические ремонты. Мне говорят, что не нужно в Константиновке делать дорогу. Там нужно ее делать, потому что логистика — это важно. Но есть очень много тендеров, которые всплывают на Prozorro, и от которых мы могли бы отказаться", — добавил военный.

По его словам, с людьми нужно разговаривать. Украинцы должны понимать, что будет с ними происходить, если они пойдут служить в армию.

"Но у нас нет закона о демобилизации. И это также одна из причин, почему люди не хотят идти служить. Потому что они не знают, когда для них это закончится", — подытожил Матяш.

Ранее украинский военный Александр Матяш заявил, что российская армия имеет тактические успехи на фронте из-за усталости украинского войска . Большинство военных находятся на службе более двух лет.

Также сообщалось, что военные инструкторы, как проводят подготовку мобилизовавшихся на фронт бывших заключенных , отмечают их высокую мотивацию. Ввиду того, что некоторые гражданские согласны сесть в тюрьму, чтобы не идти служить, военнослужащие относятся хорошо к бывшим узникам.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

00:00 Армия РФ снова ударила по Херсонщине — без электроэнергии семь населенных пунктов

7 июня 2024
Text

23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

23:45 В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании

23:42 Отключение света в Одесской области — известны графики на завтра

23:37 Трагедия в Одессе — подросток погиб от обрушения бетона

23:05 Валютные колебания перед выходными — как изменился курс доллара

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:05 Клименко сообщил, сколько процентов полицейских и ГСЧС забронировали от мобилизации

22:57 Украинцы могут получить повестки от представителей СБУ — когда это возможно

22:55 Скидка в 75% на коммуналку — кто и как может получить

22:50 Это действительно поможет — Зеленский подвел итоги визита во Францию

00:00 Армия РФ снова ударила по Херсонщине — без электроэнергии семь населенных пунктов

7 июня 2024

23:45 В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании

23:42 Отключение света в Одесской области — известны графики на завтра

23:37 Трагедия в Одессе — подросток погиб от обрушения бетона

23:05 Валютные колебания перед выходными — как изменился курс доллара

23:05 Клименко сообщил, сколько процентов полицейских и ГСЧС забронировали от мобилизации

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:57 Украинцы могут получить повестки от представителей СБУ — когда это возможно

22:55 Скидка в 75% на коммуналку — кто и как может получить

22:50 Это действительно поможет — Зеленский подвел итоги визита во Францию

22:26 Зеленский назвал главный вопрос, который обсуждал с Макроном

Эксклюзив

07:18 Стало известно, на сколько подорожает продуктовая корзина в Одессе после повышения тарифов

Эксклюзив

06:44 Украинский военный рассказал об ужасах пребывания в тюрьмах РФ

6 июня 2024
Эксклюзив

19:51 Подрыв Каховской ГЭС и ущерб на триллионы гривен, — большое интервью об экоциде в Украине

Эксклюзив

06:20 Мини-ТЭЦ в каждый дом — панацея от отключений света или фантазия

5 июня 2024
Эксклюзив

19:05 Насколько безопасно купаться в море сегодня — влияние войны на экологию в Одесском регионе

06:40 Цены на цветные металлы в июне — сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине

Эксклюзив

06:19 Доллар по 45 уже к концу года — почему дешевеет гривня и что влияет на курс

4 июня 2024

17:30 Вопрос безопасности и выживания — что думают одесситы о возвращении ядерного статуса Украине

12:22 Nvidia, AMD и Intel анонсировали новое поколение чипов ИИ — индустрии прочат серьезные изменения

05:42 Не только свет — какие еще коммунальные услуги подорожают в Украине в ближайшее время

Text

23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

Text

20:40 Эксперт назвал реальный прожиточный минимум в Украине — он в разы больше, чем в бюджете

Text

19:49 Мыселюк объяснил, сколько у Украины времени на начало переговоров о вступлении в ЕС

Text

19:11 Кучеренко объяснил основные проблемы топливно-энергетического комплекса в военное время

Text

17:47 Вступление Украины в ЕС, санкции против России не работают и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:07 Плачков объяснил, может ли Запорожская АЭС повлиять на ситуацию со светом

Text

15:13 Нардеп объяснил потребность в новых мобилизованных и дополнительных расходах из бюджета на них

Text

11:05 Россия угрожает Франции, а французы выразили протест против отправки войск в Украину

Text

10:57 Экс-министр опроверг заявления Минэнерго и дал оценку разрушениям энергетической инфраструктуры

Text

10:33 Экс-министр Плачков прокомментировал подготовку Украины к отопительному сезону