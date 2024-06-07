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Військовий розповів, чому українці зараз не хочуть йти служити

Військовий розповів, чому українці зараз не хочуть йти служити

07 червня 2024 р. 23:59

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Усі мають бути готовими долучитися до оборони країни. Але люди повинні розуміти, що буде з ними буде відбуватися у разі, якщо вони підуть служити у військо.

Про це заявив український військовий Олександр Матяш в етері Вечір.LIVE.

Бронювання від мобілізації

Боєць ЗСУ вважає, що зараз потрібно бронювати людей, які працюють в специфічних галузях.

 "Я вважаю, що нам треба зараз бронювати людей, які працюють в специфічних галузях. В галузях, які працюють з оборонними підприємствами, які роблять дрони. Вони мають отримати бронь. Так треба. Тому що під час Другої світової війни так було", — сказав він.

Матяш зазначив, що влада має передивитися затрати на оборону.

"Ми клянчимо гроші у наших партнерів і при цьому ми робимо якісь косметичні ремонти. Мені кажуть, що не треба в Костянтинівці робити дорогу. Там треба її робити, тому що логістика — це важливо. Але є дуже багато тендерів, які спливають на Prozorro, і від яких ми могли б відмовитися", — додав військовий.

За його словами, з людьми треба розмовляти. Українці мають розуміти, що буде з ними відбуватися у разі, якщо вони підуть служити у військо.

"Але ми не маємо закону про демобілізацію. І це також одна з причин, чому люди не хочуть йти служити. Тому що вони не знають, коли для них це закінчиться", — підсумував Матяш.

Раніше український військовий Олександр Матяш заявив, що російська армія має тактичні успіхи на фронті через втому українського війська. Більшість військових перебувають на службі понад два роки. 

Також повідомлялося, що військові інструктори, як проводять підготовку колишніх ув'язнених, що мобілізувалися на фронт, відмічають їх високу мотивацію. Зважаючи на те, що дехто з цивільних згоден сісти до в'язниці, аби не йти служити, військовослужбовці ставляться добре до колишніх в'язнів.

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