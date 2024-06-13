Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными arrow
Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

13 июня 2024 г. 15:58

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

Text

15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Text

13:26Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

Text

13:05 Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

Text

12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Text

22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

Text

15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Text

13:26 Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

Text

13:05 Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

Text

12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Text

22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь

Рекрутинговая система в Украине привела к жалобам работников областных территориальных центров комплектования. В то же время в ВСУ все больше разделяют мнение, что результаты рекрутинга намного эффективнее неправомерных поступков военкомов.

Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук в прямом эфире Ранок.LIVE.

Почему рекрутинг сильнее мобилизации

По словам эксперта, на фронте качество важнее количества.

"Один доброволец сделает то, что не сделают трое насильственно мобилизованных людей", — сказал он.

Психолог считает, что рекрутинговые центры должны расти и развиваться. В то же время, должна быть и конкуренция и свои методы, в частности, стоит работать над мотивацией мобилизованных.

Козинчук также подчеркнул, что военные сейчас устали и нуждаются в отдыхе. Следовательно, войску необходимы новые силы. Неважно – наберет их ТЦК или рекрутинговые центры. Мол, защита страны — это вопрос всех людей.

"Есть мужчины, которые не шли в армию без повестки, а пришли по повестке — и нормально служат", — говорит эксперт.

Напомним, ранее боец 3-й отдельной штурмовой бригады, командир аэроразведки Николай Волохов в очередной раз подчеркнул необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг, поскольку по его словам, так можно будет способствовать большей вовлеченности людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.

В то же время, в Одесской области женщины устроили массовый бунт против военных и полицейских, перекрыв движение их служебному автомобилю, угрожая им вилами.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

16:31 Германия передала украинским пограничникам передвижной комплекс для ремонта

16:29 На Львовщине столкнулись два грузовика — есть пострадавшие

16:27 В Киеве двое мужчин похитили врача и потребовали два миллиона гривен выкупа

Text

16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

16:25 Убийство девятилетней девочки в Германии — в преступлении подозревают двух мужчин

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:22 Германия передаст Украине четверть своих запасов Patriot — что известно

16:10 Отсрочка для учителя, имеющего ФЛП и собственный бизнес — возможно ли ее оформить

16:00 Три этажа за 2 миллиона — в Одессе отремонтируют жилой дом

Text

15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

15:52 НБУ предупредил о резком скачке цен — известны сроки

16:31 Германия передала украинским пограничникам передвижной комплекс для ремонта

16:29 На Львовщине столкнулись два грузовика — есть пострадавшие

16:27 В Киеве двое мужчин похитили врача и потребовали два миллиона гривен выкупа

16:25 Убийство девятилетней девочки в Германии — в преступлении подозревают двух мужчин

16:22 Германия передаст Украине четверть своих запасов Patriot — что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:10 Отсрочка для учителя, имеющего ФЛП и собственный бизнес — возможно ли ее оформить

16:00 Три этажа за 2 миллиона — в Одессе отремонтируют жилой дом

15:52 НБУ предупредил о резком скачке цен — известны сроки

15:52 Повестка для находящегося под следствием — законно ли это

15:49 Страны G7 предоставят Украине 50 млрд долларов из прибыли от замороженных активов России

23:12 Эксперт объяснил разницу ударов РФ по энергетике между 2022 и 2024 годами

20:15 Насколько обоснованы новые цены на электричество — мнение одесситов

12:49 Что происходит на рынке труда в Украине — сколько вакансий и где платят самую большую зарплату

Новость с видео

05:39 В Украине растет количество нападений на ТЦК, а к "охоте" на уклонистов хотят привлечь собак

10 июня 2024
Эксклюзив

23:02 Отключение света будет продолжаться 2-3 года, — все проблемы в энергетике Украины

20:15 Насколько безопасны одесские пляжи и какая стоимость услуг на них — инспекция Новини.LIVE

14:22 Apple собирается создать собственный ИИ — это навсегда изменит iPhone

04:47 Отключение света в Украине — насколько подорожали EcoFlow и другие зарядные станции

9 июня 2024

05:40 Блэкауты в Украине — насколько выросли цены на генераторы и сколько они сейчас стоят

8 июня 2024

05:42 Ukraine Focus передаст Украине 50 машин скорой помощи — большое интервью с основателем

Text

16:26 Во Франции пройдут внеочередные парламентские выборы — главные новости из Парижа за неделю

Text

15:58 Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Text

13:26 Эксперт объяснил, почему до конца года невозможно построить 1 ГВт генерации света

Text

13:05 Военный психолог объяснил причину негативного отношения к работникам ТЦК

Text

12:02 Экономическое бронирование — нардеп назвал сумму, которую ежемесячно будет получать госбюджет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:55 ТЦК должен конкурировать с центрами рекрутинга, а не воевать с населением — военный психолог

Text

08:00 Зеленский в Саудовской Аравии, экономическое бронирование, мобилизация заключенных — эфир Ранок.LIVE

12 июня 2024
Text

23:30 Не действуют в пользу ВСУ — Братчук отреагировал на конфликт между ТЦК и медиками в Одессе

Text

22:16 Жестокие бои под Бахмутом и боевые будни бригады ГПСУ "Помста" — эксклюзив Новини.LIVE

Text

21:37 Нардеп заявил, что медикам необходимо в первую очередь предоставить бронь