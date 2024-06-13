Военный психолог объяснил преимущество добровольцев на фронте над мобилизованными

Рекрутинговая система в Украине привела к жалобам работников областных территориальных центров комплектования. В то же время в ВСУ все больше разделяют мнение, что результаты рекрутинга намного эффективнее неправомерных поступков военкомов.

Об этом заявил военный психолог Андрей Козинчук в прямом эфире Ранок.LIVE.

Почему рекрутинг сильнее мобилизации

По словам эксперта, на фронте качество важнее количества.

"Один доброволец сделает то, что не сделают трое насильственно мобилизованных людей", — сказал он.

Психолог считает, что рекрутинговые центры должны расти и развиваться. В то же время, должна быть и конкуренция и свои методы, в частности, стоит работать над мотивацией мобилизованных.

Козинчук также подчеркнул, что военные сейчас устали и нуждаются в отдыхе. Следовательно, войску необходимы новые силы. Неважно – наберет их ТЦК или рекрутинговые центры. Мол, защита страны — это вопрос всех людей.

"Есть мужчины, которые не шли в армию без повестки, а пришли по повестке — и нормально служат", — говорит эксперт.

Напомним, ранее боец 3-й отдельной штурмовой бригады, командир аэроразведки Николай Волохов в очередной раз подчеркнул необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг, поскольку по его словам, так можно будет способствовать большей вовлеченности людей в армию, и положить конец произволу ТЦК СП.

В то же время, в Одесской области женщины устроили массовый бунт против военных и полицейских, перекрыв движение их служебному автомобилю, угрожая им вилами.