Військовий психолог пояснив перевагу добровольців на фронті над мобілізованими

Рекрутингова система в Україні призвела до скарг працівників обласних територіальних центрів комплектування. Водночас в ЗСУ все більше поділяють думку, що результати рекрутингу набагато ефективніші за подекуди неправомірні вчинки військкомів.

Про це заявив військовий психолог Андрій Козінчук в прямому ефірі Ранок.LIVE.

Чому рекрутинг сильніший за мобілізацію

За словами експерта, на фронті якість важливіша за кількість.

"Один доброволець зробить те, що не зроблять троє насильно мобілізованих людей", — сказав він.

Психолог вважає, що рекрутингові центри мають зростати й розвиватися. Водночас має бути й конкуренція та свої методи, зокрема, варто працювати над мотивацією мобілізованих.

Козінчук також наголосив, що військові зараз втомлені й потребують відпочинку. Відтак, війську необхідні нові сили. Неважливо — набере їх ТЦК чи рекрутингові центри. Мовляв, захист країни — це питання загально всіх людей.

"Є чоловіки, які не йшли в армію без повістки, а прийшли за повісткою — і нормально служать", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше боєць 3-ї окремої штурмової бригади, командир аеророзвідки Микола Волохов вчергове наголосив на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг, оскільки за його словами, так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська, і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Водночас в Одеській області жінки влаштували масовий бунт проти військкомів та поліцейських, перекривши рух їхньому службовому автомобілю, погрожуючи їм вилами.