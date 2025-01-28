Военный прокомментировал кадровые изменения в ОСУВ "Хортица"

Военный Александр Матяш прокомментировал кадровые изменения в ВСУ. В частности, он одобрил назначение Михаила Драпатого на должность руководителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Об этом Александр Матяш заявил в эфире Ранок.LIVE.

Как военные реагируют на назначение Драпатого в ОСУВ "Хортица"

Александр Матяш заявил, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский одномоментно находился на двух должностях — в качестве командующего Сухопутных войск и командующего ОСУВ "Хортица". Также он раскритиковал заявления военного аналитика Евгения Дикого относительно сложности на участках фронта.

"Это основной участок фронта, где идут больше всего бои. И он идет с харьковского по запорожское направление. Поэтому это и есть линия боевого соприкосновения. Я считаю это (решение. — Ред.) самым удачным. Я не симпатик нашего президента. У меня другие взгляды на ситуацию. Но я считаю за последнее время лучшим решением — это назначение Михаила Васильевича Драпатого на эту должность. Я лично воевал под командованием Михаила Васильевича Драпатого и считаю, что его опыт поможет стабилизировать ситуацию на этом сложном участке фронта. Но не надо ждать чуда, поскольку для того, чтобы нам это решить это должна быть более привлечена аудитория к тому, чтобы решить глобальный стратегический вопрос войны", — высказался Александр Матяш.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал назначение Михаила Драпатого в ОСУВ "Хортица".

Также недавно стало известно, что бойцы ВСУ оставили юг Великой Новоселки в Донецкой области.