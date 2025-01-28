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Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

Військовий прокоментував кадрові зміни в ОСУВ "Хортиця"

28 січня 2025 р. 13:08

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13:01 США скасували допомогу українцям, — ефір День.LIVE

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10:52 Воювати мають всі — військовий висловився щодо мобілізації

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Військовий Олександр Матяш прокоментував кадрові зміни в ЗСУ. Зокрема, він схвалив призначення Михайла Драпатого на посаду керівника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Про це Олександр Матяш заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Як військові реагують на призначення Драпатого в ОСУВ "Хортиця" 

Олександр Матяш заявив, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський одномоментно перебував на двох посадах — у якості командувача Сухопутних військ та командувача ОСУВ "Хортиця". Також він розкритикував заяви військового аналітика Євгена Дикого щодо складності на ділянках фронту. 

"Це основна ділянка фронту, де точаться найбільше бої. І вона йде з харківського по запорізький напрямок. Тому це і є лінія бойового зіткнення. Я вважаю це (рішення. — Ред.) найвдалішим. Я не симпатик нашого президента. У мене інші погляди на ситуацію. Але я вважаю за останній час найкращим рішенням — це призначення Михайла Васильовича Драпатого на цю посаду. Я особисто воював під командуванням Михайла Васильовича Драпатого і вважаю, що його досвід допоможе стабілізувати ситуацію на цій складній ділянці фронту. Але не треба чекати на диво, оскільки для того, щоб нам це вирішити це має бути більш залучена аудиторія до того, щоб вирішити глобальне стратегічне питання війни", — висловився Олександр Матяш. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував призначення Михайла Драпатого в ОСУВ "Хортиця"

Також нещодавно стало відомо, що бійці ЗСУ покинули південь Великої Новосілки на Донеччині. 

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13:51 Садовий анонсував появу нових автобусів у Львові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:47 У Львові чоловік вкрав банківську картку — як його покарав суд

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