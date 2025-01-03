Военный прокомментировал слухи о прорыве россиян в Часовом Яру

Сержант 24-го отдельного штурмового батальона Александр Колым заверил, что прорыва российских захватчиков в Часовом Яру нет. Вооруженные силы Украины держат все позиции, несмотря на постоянные попытки врага захватить город.

Об этом Колым заявил в эфире Ранок.LIVE.

Прорыва в Часовом Яру нет

Военный подчеркнул, что Силы обороны не разрешают захватчикам закрепляться на этом участке фронта.

"Там действительно очень горячо. Но уничтожить наши позиции невозможно", — добавил военный.

Он также добавил, что ситуация на этом участке фронта постоянно меняется. Иногда россиянам удается захватить отдельные позиции украинских воинов, однако защитники идут в контратаки и отбивают утраченное.

Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру. В результате некоторые из них были разрушены. Также в ОТУ "Луганск" отчитались о ситуации в Торецке.