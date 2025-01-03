Військовий прокоментував чутки про прорив росіян у Часовому Яру

Сержант 24-ого окремого штурмовового батальйону Олександр Колим запевнив, що прориву російських загарбників біля Часового Яру немає. Збройні сили України тримають всі позиції попри постійні спроби ворога захопити місто.

Про це Колим заявив в ефірі Ранок.LIVE.

Прориву у Часовому Яру нема

Військовий підкреслив, що Сили оборони не дозволяють загарбникам закріплюватися на цій ділянці фронту.

"Там насправді дуже гаряче. Але знищити наші позиції неможливо", — додав військовий.

Колим також додав, що ситуація на цій ділянці фронту постійно змінюється. Інколи росіянам вдається захопити окремі позиції українських воїнів, проте захисники ідуть в контратаки і відбивають втрачене.

Раніше ми писали, що російські окупанти атакували позиції Сил оборони України в Часовому Яру. Внаслідок цього деякі з них були зруйновані. Також в ОТУ "Луганськ" відзвітували про ситуацію в Торецьку.