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Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

Военный проанализировал, куда Россия в первую очередь бросит солдат КНДР

21 октября 2024 г. 22:39

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18:18 Эксперт спрогнозировал зимний дефицит электроэнергии в Украине

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14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

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12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Украинский военный проанализировал перспективу привлечения войск КНДР к войне в Украине. Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ заявил, что бойцы армии КНДР достаточно мотивированы, потому что "для них все вокруг — враги, а их миссия — погибнуть в бою".

Об этом председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ, ветеран АТО Иван Тимочко заявил в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 21 октября.

Куда Россия отправит военных КНДР

Иван Тимочко прогнозирует, что военные КНДР пройдут адаптацию к ведению боевых действий, после чего их бросят на Курское направление.

"Это легче Путину обосновать, что это территория России, боевые действия на территории России, и они привлекли себе другую армию", — рассуждает Тимочко.

Также военный подчеркнул, что информационное сопровождение и нагнетание вокруг ситуации с армией КНДР происходит благодаря российской ФСБ.

"Появление их войск — это ведь не просто были ливни видео, там какой-то солдат слив. Это четко просматривается, хорошо продуманная кампания: делают видео, где их десятками одевают, выводят колоннами, экипированы, подготовка к учениям", — подытожил Тимочко.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал информацию об отправке войск КНДН в Россию для участия в войне против Украины.

Также Новини.LIVE писали, что появилась информация, что спутник зафиксировал передвижение войск КНДР в Россию. Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, речь идет об около 12 тысячах солдат.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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