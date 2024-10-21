Військовий проаналізував, куди Росія в першу чергу кине солдатів КНДР

Український військовий проаналізував перспективу залучення військ КНДР до війни в Україні. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ заявив, що бійці армії КНДР достатньо вмотивовані, бо "для них усі навколо — вороги, а їхня місія — загинути в бою.

Про це голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, ветеран АТО Іван Тимочко заявив в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 21 жовтня.

Куди Росія відправить військових КНДР

Іван Тимочко прогнозує, що військові КНДР пройдуть адаптацію до ведення бойових дій після чого їх кинуть на Курський напрямок.

"Це легше Путіну обґрунтувати, що це територія Росії, бойові дії на території Росії і вони залучили собі іншу армію", — розмірковує Тимочко.

Також військовий підкреслив, що інформаційний супровід і нагнітання навколо ситуації з армією КНДР відбувається завдяки російській ФСБ.

"Поява їхніх військ — це ж не просто були зливи відео, там якийсь солдат злив. Це чітко проглядається, добре продумана кампанія: роблять відео, де їх десятками одягають, виводять колонами, екіпірованих, підготовка до навчань", — підсумував Тимочко.

Нагадаємо, голова Пентагону Ллойд Остін прокоментував інформацію про відправку військ КНДН до Росії для участі у війні проти України.

Також Новини.LIVE писали, що з'явилася інформація, що супутник зафіксував пересування військ КНДР до Росії. Як заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, йдеться про близько 12 тисяч солдатів.