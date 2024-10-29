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Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

29 октября 2024 г. 8:35

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Потребность в медиках на фронте существует, но еще более критична она в госпиталях. Нецелесообразно мобилизовывать часть врачей в пехоту.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Антон Черный в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 28 октября.

Актуальность медиков на фронте и в госпиталях

Военнослужащий заявил, что потребность в медицинских специалистах остается критической в госпиталях, находящихся в районах вблизи активных боевых действий, таких как Днепр, Харьков и Запорожье.

"Потребность в медиках на фронте существует, но критическая она в госпиталях. Например, когда я получил ранение меня вывезли в областную больницу в Харькове, а не в военный госпиталь. Из-за того, что личный состав госпиталя очень загружен на Харьковском направлении", — отметил Черный.

Он добавил, что большой наплыв раненых обусловливает высокую потребность во врачах и будет нецелесообразно мобилизовать часть из них в пехоту. Однако, по его мнению, на западе Украины ажиотаж в военных госпиталях значительно меньше.

"Из этих госпиталей, которые в активных действиях, то я бы оттуда не забирал медиков, а с запада, если там есть полный штаб, то почему бы нет", — подчеркнул военный.

Напомним, на военном учете должны быть обязательно две категории женщин — имеющие диплом или профессию медика, а также фармацевты.

Ранее мы писали о том, что приложение "Воздушная тревога" вместе с общественной организацией AЗОВ.ONE объявили сбор под названием "Щит и пульс". Цель совместной инициативы — собрать средства на нужды медицинской службы 12-й бригады Спецназначения "Азов" НГУ.

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22:58 Во Львове такси Bolt возобновляет работу в комендантский час

22:33 На Сумщине мужчина проспал и не пришел в ТЦК — что решил суд

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:31 В Киеве разоблачили коррупционную схему чиновника ТЦК — фото

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20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

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19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

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19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

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17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

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13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

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