Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

Потребность в медиках на фронте существует, но еще более критична она в госпиталях. Нецелесообразно мобилизовывать часть врачей в пехоту.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Антон Черный в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 28 октября.

Актуальность медиков на фронте и в госпиталях

Военнослужащий заявил, что потребность в медицинских специалистах остается критической в госпиталях, находящихся в районах вблизи активных боевых действий, таких как Днепр, Харьков и Запорожье.

"Потребность в медиках на фронте существует, но критическая она в госпиталях. Например, когда я получил ранение меня вывезли в областную больницу в Харькове, а не в военный госпиталь. Из-за того, что личный состав госпиталя очень загружен на Харьковском направлении", — отметил Черный.

Он добавил, что большой наплыв раненых обусловливает высокую потребность во врачах и будет нецелесообразно мобилизовать часть из них в пехоту. Однако, по его мнению, на западе Украины ажиотаж в военных госпиталях значительно меньше.

"Из этих госпиталей, которые в активных действиях, то я бы оттуда не забирал медиков, а с запада, если там есть полный штаб, то почему бы нет", — подчеркнул военный.

Напомним, на военном учете должны быть обязательно две категории женщин — имеющие диплом или профессию медика, а также фармацевты.

Ранее мы писали о том, что приложение "Воздушная тревога" вместе с общественной организацией AЗОВ.ONE объявили сбор под названием "Щит и пульс". Цель совместной инициативы — собрать средства на нужды медицинской службы 12-й бригады Спецназначения "Азов" НГУ.