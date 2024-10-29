Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту arrow
Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

29 жовтня 2024 р. 08:35

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони

Потреба в медиках на фронті існує, але ще критичніша вона в госпіталях. Недоцільно мобілізовувати частину лікарів у піхоту.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Актуальність медиків на фронті та у госпіталях

Військовослужбовець заявив, що потреба у  медичних фахівцях залишається критичною у госпіталях, що знаходяться в районах поблизу активних бойових дій, таких як Дніпро, Харків та Запоріжжя.

"Потреба в медиках на фронті існує, але критичніша вона в госпіталях. Наприклад, коли я отримав поранення мене вивезли в обласну лікарню в Харкові, а не у військовий шпиталь. Через те, що особовий склад госпіталю дуже завантажений на Харківському напрямку", — зауважив Чорний.

Він додав, що великий наплив поранених зумовлює високу потребу в лікарях і буде недоцільно мобілізовувати частину з них у піхоту. Проте, на його думку, на заході України ажіотаж у військових госпіталях значно менший.

"Із цих шпиталів, які в активних діях, то я б звідти не забирав медиків, а з заходу, якщо там є повний штаб, то чому б ні", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, на військовому обліку мають бути обов’язково дві категорії жінок — ті, хто мають диплом чи професію медика, а також фармацевти.

Раніше ми писали про те, що застосунок "Повітряна тривога" разом з громадською організацією AЗОВ.ONE оголосили збір під назвою "Щит і пульс". Мета спільної ініціативи — зібрати кошти на потреби медичної служби 12-ї бригади Спецпризначення "Азов" НГУ.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

09:40 У Сумах пролунав гучний вибух

09:36 Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

09:33 Центр Києва затягнуло парою — в теплоенерго назвали причину

09:29 Окупанти поранили дітей на Херсонщині — в якому вони стані

09:26 Українці урізали бюджет на продукти — де і на чому економлять

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:19 В Одесі майже за 5 млн грн порахують державні землі

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

09:07 Кривий Ріг в руїнах — росіяни атакували цивільні об'єкти

09:07 Офіцер ЗСУ відреагував на ідею провести Саміт миру в Індії

Оновлено

08:43 У Херсоні пролунали вибухи

Термінова новина

09:40 У Сумах пролунав гучний вибух

09:36 Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

09:33 Центр Києва затягнуло парою — в теплоенерго назвали причину

09:29 Окупанти поранили дітей на Херсонщині — в якому вони стані

09:26 Українці урізали бюджет на продукти — де і на чому економлять

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:19 В Одесі майже за 5 млн грн порахують державні землі

09:07 Кривий Ріг в руїнах — росіяни атакували цивільні об'єкти

09:07 Офіцер ЗСУ відреагував на ідею провести Саміт миру в Індії

Оновлено

08:43 У Херсоні пролунали вибухи

08:33 У Харкові військовий вкрав зброю — як його покарав суд

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Text

21:52 Прес-аташе Грузії в Україні відреагував на результати виборів

Text

20:00 Удар по Харкову та інтерв'ю Зеленського — головні події дня

Text

18:48 Депутат пояснив, чому прокурори та судді беруть хабарі

Text

18:21 Нардеп відповів, як просувається зведення захисту енергооб'єктів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:50 Зеленський про Саміт миру та події в Грузії — ефір Вечір.LIVE

Text

17:00 Речник Запорізької ОВА розповів, як розбудовується лінія оборони