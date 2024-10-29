Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Потреба в медиках на фронті існує, але ще критичніша вона в госпіталях. Недоцільно мобілізовувати частину лікарів у піхоту.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Антон Чорний в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 28 жовтня.

Актуальність медиків на фронті та у госпіталях

Військовослужбовець заявив, що потреба у медичних фахівцях залишається критичною у госпіталях, що знаходяться в районах поблизу активних бойових дій, таких як Дніпро, Харків та Запоріжжя.

"Потреба в медиках на фронті існує, але критичніша вона в госпіталях. Наприклад, коли я отримав поранення мене вивезли в обласну лікарню в Харкові, а не у військовий шпиталь. Через те, що особовий склад госпіталю дуже завантажений на Харківському напрямку", — зауважив Чорний.

Він додав, що великий наплив поранених зумовлює високу потребу в лікарях і буде недоцільно мобілізовувати частину з них у піхоту. Проте, на його думку, на заході України ажіотаж у військових госпіталях значно менший.

"Із цих шпиталів, які в активних діях, то я б звідти не забирав медиків, а з заходу, якщо там є повний штаб, то чому б ні", — підкреслив військовий.

Нагадаємо, на військовому обліку мають бути обов’язково дві категорії жінок — ті, хто мають диплом чи професію медика, а також фармацевти.

Раніше ми писали про те, що застосунок "Повітряна тривога" разом з громадською організацією AЗОВ.ONE оголосили збір під назвою "Щит і пульс". Мета спільної ініціативи — зібрати кошти на потреби медичної служби 12-ї бригади Спецпризначення "Азов" НГУ.