Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Спикер Сил обороны юга Владиславе Волошин заявил, что российские военные модернизировали конструкцию авиационных бомб. Это позволило им существенно увеличить дальность.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 26 сентября.

Россия модернизировала свои КАБы

Волошин акцентировал внимание на важности уничтожения вражеских самолетов и бомб на земле еще до их поднятия в воздух.

"Сегодня они получили возможность избивать этими КАБами не только по разным населенным пунктам, которые рядом с линией боевого столкновения, но уже и эти бомбы начинают долетать до центра Запорожья", — отметил военный.

По информации представителя, в России остался значительный запас управляемых авиабомб, позволяющий продолжать атаки, поэтому Украине необходимо иметь средства для борьбы с этими угрозами.

Напомним, Россия регулярно применяет КАБ против Украины не только на фронте, но и на гражданские объекты. В частности, в Харькове в результате российской атаки, которую они совершили еще 24 сентября, сегодня, 26 сентября, в больнице умерла госпитализированная женщина.

Ранее мы писали, что глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что россияне уже четвертый день атакует КАБами центр Запорожья.