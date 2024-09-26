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Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

26 сентября 2024 г. 18:06

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Спикер Сил обороны юга Владиславе Волошин заявил, что российские военные модернизировали конструкцию авиационных бомб. Это позволило им существенно увеличить дальность.

Об этом он рассказал в эфире День.LIVE в четверг, 26 сентября.

Россия модернизировала свои КАБы

Волошин акцентировал внимание на важности уничтожения вражеских самолетов и бомб на земле еще до их поднятия в воздух.

"Сегодня они получили возможность избивать этими КАБами не только по разным населенным пунктам, которые рядом с линией боевого столкновения, но уже и эти бомбы начинают долетать до центра Запорожья", — отметил военный.

По информации представителя, в России остался значительный запас управляемых авиабомб, позволяющий продолжать атаки, поэтому Украине необходимо иметь средства для борьбы с этими угрозами.

Напомним, Россия регулярно применяет КАБ против Украины не только на фронте, но и на гражданские объекты. В частности, в Харькове в результате российской атаки, которую они совершили еще 24 сентября, сегодня, 26 сентября, в больнице умерла госпитализированная женщина.

Ранее мы писали, что глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что россияне уже четвертый день атакует КАБами центр Запорожья.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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