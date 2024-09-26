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Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

26 вересня 2024 р. 18:06

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18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

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17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

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13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

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11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

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09:36 Юрист пояснив, від чого залежить розмір виплат родинам загиблих військових

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21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

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17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

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Речник Сил оборони півдня Владиславі Волошин заявив, що російські військові модернізували конструкцію авіаційних бомб. Це дозволило їм значно збільшити дальність.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 26 вересня.

Росія модернізувала свої КАБи

Волошин акцентував увагу на важливості знищення ворожих літаків та бомб на землі ще до їх підняття в повітря.

"Сьогодні вони отримали змогу бити цими КАБами не лише по різних населених пунктах, які поряд з лінією бойового зіткнення, а вже й ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", — зазначив військовий.

За інформацією представника, в Росії залишився значний запас керованих авіабомб, що дозволяє продовжувати атаки, тож Україні необхідно мати засоби для боротьби з цими загрозами.

Нагадаємо, Росія регулярно застосовує КАБи проти України не лише на фронті, а й на цивільні об'єкти. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки, яку вони здійснили ще 24 вересня, сьогодні, 26 вересня, в лікарні померла госпіталізована жінка.

Раніше ми писали, що голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що росіяни вже четвертий день атакує КАБами центр Запоріжжя

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18:01 Ядерна загроза для України — чи бояться у Львові

18:01 У родині тренера збірної України Сергія Реброва трапилося горе

17:59 На Кіровоградщині інструктор на полігоні побив бійця — що кажуть у ДБР

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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