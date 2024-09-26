Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Речник Сил оборони півдня Владиславі Волошин заявив, що російські військові модернізували конструкцію авіаційних бомб. Це дозволило їм значно збільшити дальність.

Про це він розповів в ефірі День.LIVE у четвер, 26 вересня.

Росія модернізувала свої КАБи

Волошин акцентував увагу на важливості знищення ворожих літаків та бомб на землі ще до їх підняття в повітря.

"Сьогодні вони отримали змогу бити цими КАБами не лише по різних населених пунктах, які поряд з лінією бойового зіткнення, а вже й ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", — зазначив військовий.

За інформацією представника, в Росії залишився значний запас керованих авіабомб, що дозволяє продовжувати атаки, тож Україні необхідно мати засоби для боротьби з цими загрозами.

Нагадаємо, Росія регулярно застосовує КАБи проти України не лише на фронті, а й на цивільні об'єкти. Зокрема, у Харкові внаслідок російської атаки, яку вони здійснили ще 24 вересня, сьогодні, 26 вересня, в лікарні померла госпіталізована жінка.

Раніше ми писали, що голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що росіяни вже четвертий день атакує КАБами центр Запоріжжя.