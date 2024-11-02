Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Около 90% военных не планируют оставаться в армии после войны из-за проблем с организацией. Украина должна повышать престижность армии не только словами.

Об этом сообщил экс-командир группы снайперов спецподразделения ВСУ Константин "Дед" Прошинский в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 2 ноября.

С какими проблемами сталкиваются военные в армии

Прошинский заявил, что 90% военных не планируют оставаться в армии после окончания войны. По его словам, это связано с многочисленными проблемами в организации, таких как ненадлежащие бытовые условия, недостаточное финансовое обеспечение, а также взаимодействий с военнослужащими.

"Я думаю, что основная цель страны сейчас — поднимать престижность армии на очень высокий уровень. Однако для этого нужно вкладывать не только слова и лозунги, не говорить, что будет когда-то, а делать сейчас", — отметил военный.

Он добавил, что военный состав должен видеть во время войны реальную заботу о себе.

"Сейчас мы этого не видим. Это касается того, что выдают именно военного во время боевых действий, относительно лечений в госпиталях, финобеспечения и реабилитация после военных госпиталей, когда государство уже не выделяет средства на лекарства и так далее", —подчеркнул Прошинский.

Напомним, военный с позывным "Феникс" заявил, что Украина должна перенимать израильский опыт ведения мобилизации.

Ранее мы писали о том, что главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал главную проблему в украинской армии — самовольное оставление воинской части и большие из-за этого потери.