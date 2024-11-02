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Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

02 листопада 2024 р. 15:23

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Близько 90% військових не планують залишатися в армії після війни через проблеми з організацією. Україна повинна підвищувати престижність армії не лише словами.

Про це повідомив екскомандир групи снайперів спецпідрозділу ЗСУ Костянтин "Дід" Прошинський в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 2 листопада.

З якими проблемами зіштовхуються військові в армії

Прошинський заявив, що 90% військових не планують залишатися в армії після закінчення війни. За його словами, це пов'язано із численними проблемами в організації, таких як неналежні побутові умови, недостатнє фінансове забезпечення, а також взаємодій із військовослужбовцями.

"Я думаю, що основна мета країни наразі — підіймати престижність армії на дуже високий рівень. Проте для цього потрібно вкладати не лише слова і гасла, не казати, що буде колись, а робити зараз", — зауважив військовий.

Він додав, що військовий склад повинен бачити під час війни реальну турботу про себе.

"Наразі ми цього не бачимо. Це стосується того, що видають саме військового під час бойових дій, стосовно лікувань у госпіталях, фінзабезпечення і реабілітація після військових госпіталів, коли держава вже не виділяє кошти на ліки тощо", — підкреслив Прошинський.

Нагадаємо, військовий із позивним "Фенікс" заявив, що Україна має переймати ізраїльський досвід ведення мобілізації.

Раніше ми писали про те, що головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов назвав головну проблему в українській армії — самовільне залишення військової частини та великі через це втрати.

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14:59 В Одесі оновлять дороги на Західному кладовищі за 18 млн грн

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:56 Військові показали, як знищили військову техніку РФ — відео

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