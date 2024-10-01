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Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

1 октября 2024 г. 11:41

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

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19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

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Украинские предприятия стали лучше шить форму для военных . Несмотря на это, бойцы все еще могут купить одежду от иностранных фирм по желанию.

Об этом высказался в эфире Ранок.LIVE военный ВСУ Кирилл Сазонов.

Какая ситуация с обеспечением в ВСУ

Кирилл Сазонов заявил, что сам проходил длительное время в бытовой военной форме, изданной в Минобороны и оценил качество.

"Неплохая форма, неплохие кроссовки, ботинки, которые нам выдавали. Наши научились шить и всем обеспечили, здесь вопросов нет. Хочешь дальше? Есть, например, британская форма — приобретешь за свои (средства. — Ред.). Все это можно купить , не очень дорого стоит. Такого, как в начале большого вторжения, кризиса нет, конечно, ни по продовольственной поставкам, ни по форме", — сказал военный.

Он добавил, что в ВСУ зима "наступает" 15 октября. Тогда начинают поставки зимней формы, снаряжения и т.д. Он заявил, что пока проблем не возникает, войска постепенно получают все необходимое.

Напомним, в Минобороны хотят разработать новые штаны, итоги и бейсболки для военных по запросу бойцов.

Также министр защиты Рустем Умеров ответил, как именно в Украине реформируют систему закупки питания для армии.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:28 Рютте вступил в должность генсека НАТО и сделал заявление по Украине

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08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
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23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

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23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

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