Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Украинские предприятия стали лучше шить форму для военных . Несмотря на это, бойцы все еще могут купить одежду от иностранных фирм по желанию.

Об этом высказался в эфире Ранок.LIVE военный ВСУ Кирилл Сазонов.

Какая ситуация с обеспечением в ВСУ

Кирилл Сазонов заявил, что сам проходил длительное время в бытовой военной форме, изданной в Минобороны и оценил качество.

"Неплохая форма, неплохие кроссовки, ботинки, которые нам выдавали. Наши научились шить и всем обеспечили, здесь вопросов нет. Хочешь дальше? Есть, например, британская форма — приобретешь за свои (средства. — Ред.). Все это можно купить , не очень дорого стоит. Такого, как в начале большого вторжения, кризиса нет, конечно, ни по продовольственной поставкам, ни по форме", — сказал военный.

Он добавил, что в ВСУ зима "наступает" 15 октября. Тогда начинают поставки зимней формы, снаряжения и т.д. Он заявил, что пока проблем не возникает, войска постепенно получают все необходимое.

Напомним, в Минобороны хотят разработать новые штаны, итоги и бейсболки для военных по запросу бойцов.

Также министр защиты Рустем Умеров ответил, как именно в Украине реформируют систему закупки питания для армии.