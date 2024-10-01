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Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

01 жовтня 2024 р. 11:41

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23:25 Депутат Київради назвав причину затягування будівництва метро на Виноградар

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19:56 У ЗСУ заявили, що система підготовки мобілізованих не реформована з часів СРСР

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Українські підприємства стали краще шити форму для військових. Попри це, бійці все ще можуть придбати одяг від іноземних фірм за бажанням.

Про це висловився в ефірі Ранок.LIVE військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

Яка ситуація із забезпеченням в ЗСУ

Кирило Сазонов заявив, що сам проходив тривалий час в побутовій військовій формі, яку видали в Міноборони і оцінив якість.

"Непогана форма, непогані кросівки, черевики, які нам повидавали. Наші навчилися шити і всім забезпечили, тут питань нема. Хочеш далі? Є, наприклад, британська форма — придбаєш за свої (кошти. -- Ред.). Все це можна купити, не дуже дорого коштує. Такої, як на початку великого вторгнення, кризи немає звісно ані по продовольчій постачанням, ані по формі", — сказав військовий. 

Він додав, що в ЗСУ зима "настає" 15 жовтня. Тоді починають постачання зимової форми, спорядження, тощо. Він заявив, що наразі проблем не виникає, війська поступово отримують все необхідне.

Нагадаємо, в Міноборони хочуть розробити нові штани, підсумки та бейсболки для військових за запитом бійців. 

Також міністр оброни Рустем Умєров відповів, як саме в Україні реформують систему закупівлі харчування для армії.

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11:17 На Одещині п'яний поліцейський за кермом врізався у фуру — подробиці

11:13 Волонтер з Харківщини пограбував дитину та просився на фронт — що вирішив суд

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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