Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Українські підприємства стали краще шити форму для військових. Попри це, бійці все ще можуть придбати одяг від іноземних фірм за бажанням.

Про це висловився в ефірі Ранок.LIVE військовий ЗСУ Кирило Сазонов.

Яка ситуація із забезпеченням в ЗСУ

Кирило Сазонов заявив, що сам проходив тривалий час в побутовій військовій формі, яку видали в Міноборони і оцінив якість.

"Непогана форма, непогані кросівки, черевики, які нам повидавали. Наші навчилися шити і всім забезпечили, тут питань нема. Хочеш далі? Є, наприклад, британська форма — придбаєш за свої (кошти. -- Ред.). Все це можна купити, не дуже дорого коштує. Такої, як на початку великого вторгнення, кризи немає звісно ані по продовольчій постачанням, ані по формі", — сказав військовий.

Він додав, що в ЗСУ зима "настає" 15 жовтня. Тоді починають постачання зимової форми, спорядження, тощо. Він заявив, що наразі проблем не виникає, війська поступово отримують все необхідне.

Нагадаємо, в Міноборони хочуть розробити нові штани, підсумки та бейсболки для військових за запитом бійців.

Також міністр оброни Рустем Умєров відповів, як саме в Україні реформують систему закупівлі харчування для армії.