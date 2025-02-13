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Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

13 февраля 2025 г. 15:00

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

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13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

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13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

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13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев сообщил, что генерал Михаил Драпатый хорошо разбирается в тактике и дает подчиненным реальные знания. При этом критика некоторых отдельно взятых генералов является вполне оправданной.

Об этом Иевлев сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 февраля.

Бойцы многому научились от Драпатого

Военный пояснил, что в последнее время возросла волна критики генералов. Кое-где она вполне оправдана. Но о Драпатом он слышит только позитив от военных, которые работали с ним. По его словам, бойцы говорят, что от Драпатого научились многому. В первую очередь это касается штурмовых действий.

"Максимально положительные отзывы от людей, которые воевали под крылом этого командующего", — отметил военный.

Ранее мы сообщали, что Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК в Полтаве. Генерал подчеркнул, что убийства военных в тылу — это красная линия, которую нельзя пересекать.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение Михаила Драпатого в ОСУВ "Хортица".

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17:15 Букеты любимым — стоимость цветов в Одессе в преддверии праздника

17:12 С долларом не все однозначно — что с курсом после слов Трампа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:08 Проверка iPhone — как распознать подделку всего за 5 минут

16:59 Зеленский назвал, сколько миротворцев нужно для мира

16:57 Эксперт объяснил, кто в Украине чаще всего болеет гриппом и ОРВИ

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15:00 Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Text

13:10 Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте — прямой эфир

Text

13:00 Условия Трампа для перемирия в Украине — эфир День.LIVE

Text

11:54 Командир подразделения разведки объяснил, как помогают FPV-дроны

Text

08:00 Зеленский провел разговор с Трампом — эфир Ранок.LIVE

12 февраля 2025
Text

19:00 Кто и как крышует земельную мафию столицы — эфир Київського часу

Text

17:50 Заявление Умерова о переговорах с Россией — эфир Вечір.LIVE

Text

13:40 Кто покрывает земельную мафию — главное из эфира Киевское время

Text

13:06 Зеленский рассказал о перестрелке в ОП — эфир День.LIVE

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12:38 Волонтер объяснил, как россияне защищаются от дронов ВСУ