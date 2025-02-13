Военный охарактеризовал основные способности генерала Драпатого

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Иевлев сообщил, что генерал Михаил Драпатый хорошо разбирается в тактике и дает подчиненным реальные знания. При этом критика некоторых отдельно взятых генералов является вполне оправданной.

Об этом Иевлев сообщил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 13 февраля.

Бойцы многому научились от Драпатого

Военный пояснил, что в последнее время возросла волна критики генералов. Кое-где она вполне оправдана. Но о Драпатом он слышит только позитив от военных, которые работали с ним. По его словам, бойцы говорят, что от Драпатого научились многому. В первую очередь это касается штурмовых действий.

"Максимально положительные отзывы от людей, которые воевали под крылом этого командующего", — отметил военный.

Ранее мы сообщали, что Драпатый отреагировал на убийство работника ТЦК в Полтаве. Генерал подчеркнул, что убийства военных в тылу — это красная линия, которую нельзя пересекать.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал назначение Михаила Драпатого в ОСУВ "Хортица".