Військовий схарактеризував основні здібності генерала Драпатого

Військовослужбовець Збройних сил України Євген Ієвлєв повідомив, що генерал Михайло Драпатий добре розбирається у тактиці й дає підлеглим реальні знання. При цьому критика деяких окремо взятих генералів є цілком виправданою.

Про це Ієвлєв повідомив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 13 лютого.

Бійці багато чому навчилися від Драпатого

Військовий пояснив, що останнім часом зросла хвиля критики генералів. Подекуди вона цілком виправдана. Але про Драпатого він чує тільки позитив від військових, які працювали з ним. За його словами, бійці кажуть, що від Драпатого навчилися багато чому. Насамперед це стосується штурмових дій.

"Максимально позитивні відгуки від людей, які воювали під крилом цього командувача", — зазначив військовий.

Раніше ми повідомляли, що Драпатий відреагував на вбивство працівника ТЦК у Полтаві. Генерал наголосив, що вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував призначення Михайла Драпатого в ОСУВ "Хортиця".