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Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

15 октября 2024 г. 10:36

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10:36 Военный назвал самую большую опасность на фронте для операторов БпЛА

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09:55 Погибли под гусеницами своей техники — военный об отступлении россиян в бою

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Операторы дронов стали ключевыми в уничтожении врага, поэтому при попадании в плен живыми их оставлять не будут. Российские военные получают приказы сразу казнить украинских защитников.

Об этом сообщил командир 3 батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения "Рубіж" Петр "Апостол" Кузык в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 14 октября.

Какая опасность ждет операторов БпЛА

Военный рассказал, что есть немало доказательств того, что российские военные, охваченные отчаянием, получают приказы уничтожать украинских солдат, а не брать их живыми. Поэтому для операторов БпЛА есть большая опасность, ведь они играют ключевую роль в уничтожении врага.

"Так же, я откровенно скажу, мы не убиваем пленных, но мы просто операторов дронов и не берем в плен, потому что оно как-то так происходит, что не попадают к нам в плен, а погибают раньше", — добавил Кузык.

Напомним, несколько дней назад российские оккупанты расстреляли девять украинских военных в Курской области, среди них, в частности, есть операторы БпЛА. Известно, что бойцы Сил обороны сдались в плен.

Также мы сообщали, что в сентябре россияне казнили мечом безоружного украинского военнопленного. На фото, на котором можно увидеть тело убитого воина, отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец, а офис Генерального прокурора начал досудебное расследование.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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