Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Оператори дронів стали ключовими у знищенні ворога, тому під час потрапляння в полон живими їх не залишатимуть. Російські військові отримують накази, щоб одразу страчувати українських захисників.

Про це повідомив командир 3 батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Петро "Апостол" Кузик в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 14 жовтня.

Яка небезпека чекає на операторів БпЛА

Військовий розповів, що є чимало доказів того, що російські військові, охоплені відчаєм, отримують накази знищувати українських солдатів, а не брати їх в полон живими. Тому, для операторів БпЛА є велика небезпека, адже вони відіграють ключову роль у знищенні ворога.

"Так само, я відверто скажу, ми не вбиваємо полонених, але ми просто операторів дронів і не беремо в полон, бо воно якось так стається, що не попадають до нас в полон, а гинуть раніше", — додав Кузик.

Нагадаємо, кілька днів тому російські окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових у Курській області, серед них, зокрема, є оператори БпЛА. Відомо, що бійці Сил оборони здалися в полон.

Також ми повідомляли, що у вересні росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. На фото, на якому можна побачити тіло вбитого воїна, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, а Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування.