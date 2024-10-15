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Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

15 жовтня 2024 р. 10:36

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10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

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09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

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08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

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00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

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23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

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22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

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21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

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20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

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Оператори дронів стали ключовими у знищенні ворога, тому під час потрапляння в полон живими їх не залишатимуть. Російські військові отримують накази, щоб одразу страчувати українських захисників.

Про це повідомив  командир 3 батальйону "Свобода" 4 бригади оперативного призначення "Рубіж" Петро "Апостол" Кузик в ефірі Вечір.LIVE у понеділок, 14 жовтня. 

Яка небезпека чекає на операторів БпЛА

Військовий розповів, що є чимало доказів того, що російські військові, охоплені відчаєм, отримують накази знищувати українських солдатів, а не брати їх в полон живими. Тому, для операторів БпЛА є велика небезпека, адже вони відіграють ключову роль у знищенні ворога. 

"Так само, я відверто скажу, ми не вбиваємо полонених, але ми просто операторів дронів і не беремо в полон, бо воно якось так стається, що не попадають до нас в полон, а гинуть раніше", — додав Кузик. 

Нагадаємо, кілька днів тому російські окупанти розстріляли дев'ятьох українських військових у Курській області, серед них, зокрема, є оператори БпЛА. Відомо, що бійці Сил оборони здалися в полон. 

Також ми повідомляли, що у вересні росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. На фото, на якому можна побачити тіло вбитого воїна, відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, а Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування

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10:23 На Одещині пролунали вибухи — що відомо

10:21 Число ворожих кораблів у Чорному морі зросло — одеситам варто бути напоготові

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:20 МО схвалило звільнення військових через загибель неповнорідних родичів — нардеп

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21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

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