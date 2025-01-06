Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Командир отдельной службы беспилотников Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян убежден, что основной причиной самовольного оставления военными своих частей является руководство, которое не мотивирует бойца. Он также указал на ряд других факторов.

Об этом Арутюнян рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 января.

Главные причины СОЧ

Военный добавил, что другими важными факторами могут быть усталость, семейные обстоятельства или психологическое состояние.

"Если коммерческие компании могут нанять эйчаров, которые поддерживают психологическое состояние рабочего, то почему в армии, которая защищает нашу страну, командиры этим не занимаются?", — считает военный.

Арутюнян также добавил, что военнослужащие являются крайне важным ресурсом. В связи с этим крайне важно, чтобы командиры умели работать с ними.

Напомним, Государственное бюро расследований начало расследование в отношении ситуации, произошедшей в 155 механизированной бригаде "Анна Киевская". Производство начато по нескольким статьям.

Кроме того, командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка снова взяли под стражу. Накануне ему сообщили об очередном подозрении.