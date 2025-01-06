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Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

6 января 2025 г. 13:46

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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13:00 Блинкен о Курске и наступлении РФ на Днепр — эфир День.LIVE

Text

12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

Text

10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
Text

17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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Командир отдельной службы беспилотников Украинской добровольческой армии Ашот Арутюнян убежден, что основной причиной самовольного оставления военными своих частей является руководство, которое не мотивирует бойца. Он также указал на ряд других факторов.

Об этом Арутюнян рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 января.

Главные причины СОЧ

Военный добавил, что другими важными факторами могут быть усталость, семейные обстоятельства или психологическое состояние.

"Если коммерческие компании могут нанять эйчаров, которые поддерживают психологическое состояние рабочего, то почему в армии, которая защищает нашу страну, командиры этим не занимаются?", — считает военный.

Арутюнян также добавил, что военнослужащие являются крайне важным ресурсом. В связи с этим крайне важно, чтобы командиры умели работать с ними.

Напомним, Государственное бюро расследований начало расследование в отношении ситуации, произошедшей в 155 механизированной бригаде "Анна Киевская". Производство начато по нескольким статьям.

Кроме того, командира 211-й понтонно-мостовой бригады Олега Побережнюка снова взяли под стражу. Накануне ему сообщили об очередном подозрении.

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14:43 Очищение от грехов в море — как одесситы отмечают Крещение

14:40 Россияне казнили военнопленных ВСУ на Донеччине, — DeepState

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:39 УЗ дает пассажирам льготы и скидки — чем можно воспользоваться

14:35 В плену 1000 дней — люди вышли на Майдан поддержать морпехов

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13:46 Военный назвал наиболее распространенную причину СОЧ

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12:33 Шульга объяснил, почему события на Курщине так интересуют россиян

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10:11 Арутюнян назвал способ решения проблемы нехватки пилотов БпЛА

Text

08:00 Интервью Зеленского и наступление на Курщине — эфир Ранок.LIVE

5 января 2025
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17:51 В Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных

3 января 2025
Text

21:39 Подорван назвал последствия ракетного удара по Чернигову

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18:09 У Шольца ошарашили новыми данными о войне — эфир Вечір.LIVE

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15:40 В Сухопутных войсках раскритиковали подготовку к выборам

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