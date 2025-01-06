Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Командир окремої служби безпілотників Української добровольчої армії Ашот Арутюнян переконаний, що основною причиною самовільного залишення військовими своїх частин є керівництво, яке не мотивує бійця. Він також вказав на низку інших факторів.

Про це Арутюнян розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 січня.

Головні причини СЗЧ

Військовий додав, що іншими важливими факторами можуть бути втома, сімейні обставини або психологічний стан.

"Якщо комерційні компанії можуть найняти ейчарів, які підтримують психологічний стан робітника, то чому в армії, яка боронить нашу країну, командири цим не займаються?", — вважає військовий.

Арутюнян також додав, що військовослужбовці є вкрай важливим ресурсом. У зв'язку з цим вкрай важливо, щоб командири вміли працювати з ними.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування стосовно ситуації, що сталася у 155 механізованій бригаді "Анна Київська". Провадження розпочате за кількома статтями.

Крім того, командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка знову взяли під варту. Напередодні йому повідомили про чергову підозру.