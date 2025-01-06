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Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

06 січня 2025 р. 13:46

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

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13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

Text

13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

Text

12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

Text

10:11 Арутюнян назвав спосіб вирішення проблеми нестачі пілотів БпЛА

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08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
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17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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Командир окремої служби безпілотників Української добровольчої армії Ашот Арутюнян переконаний, що основною причиною самовільного залишення військовими своїх частин є керівництво, яке не мотивує бійця. Він також вказав на низку інших факторів.

Про це Арутюнян розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 січня.

Головні причини СЗЧ

Військовий додав, що іншими важливими факторами можуть бути втома, сімейні обставини або психологічний стан. 

"Якщо комерційні компанії можуть найняти ейчарів, які підтримують психологічний стан робітника, то чому в армії, яка боронить нашу країну, командири цим не займаються?", — вважає військовий.

Арутюнян також додав, що військовослужбовці є вкрай важливим ресурсом. У зв'язку з цим вкрай важливо, щоб командири вміли працювати з ними.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування стосовно ситуації, що сталася у 155 механізованій бригаді "Анна Київська". Провадження розпочате за кількома статтями.

Крім того, командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка знову взяли під варту. Напередодні йому повідомили про чергову підозру.

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17:42 Тепло повертається — Діденко дала прогноз погоди на завтра

17:37 Підозру отримав керівник тюрми РФ, де катують полонених ЗСУ

17:34 Укргідрометцентр порадував прогнозом погоди на завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:27 Розколяда на пляжі — в Одесі відзначили Водохреще в етностилі

Ексклюзив

17:23 Війна забрала усю родину — деталі про загибель науковця

17:19 Суд у РФ над полоненими — звільнений боєць розповів про катування

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17:50 Макрон розповів про майбутні переговори — ефір Вечір.LIVE

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13:46 Військовий назвав найбільш розповсюджену причину СЗЧ

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13:00 Заява Блінкена про Курськ та наступ РФ на Дніпро — ефір День.LIVE

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12:33 Шульга пояснив, чому події на Курщині привертають увагу росіян

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Інтерв'ю Зеленського та наступ ЗСУ на Курщині — ефір Ранок.LIVE

5 січня 2025
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17:51 У Києві відбулась акція на підтримку військовополонених

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21:39 Подорван назвав наслідки групового ракетного удару по Чернігову

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18:09 У Шольца ошелешили новими даними щодо війни — ефір Вечір.LIVE

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15:40 У Сухопутних військах розкритикували підготовку до виборів