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Военный эксперт Свитан заявил, что Украине не нужна мобилизация

Военный эксперт Свитан заявил, что Украине не нужна мобилизация

9 июня 2024 г. 22:47

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20:45 Экс-министр ЖКХ объяснил, почему украинские ТЭЦ до сих пор не защищены от российских ракет

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19:15 Нардеп рассказал, почему украинское войско нуждается в масштабной мобилизации

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23:59 Военный рассказал, почему украинцы сейчас не хотят служить

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Военнообязанные, мобилизованные насильно, не могут и не будут воевать. Ведь многие из них не знают, что такое служба в армии, они не заканчивали военных училищ, институтов и академий, а следовательно, во время выполнения боевых задач могут подвергать опасности и себя, и своих коллег — профессиональных военных.

Об этом в воскресенье, 9 июня, в эфире Новини.LIVE рассказал военный эксперт Роман Свитан.

ВСУ нужны профессиональные военные, но их нужно мотивировать в службу

Свитан уверяет, что профессиональные военные против мобилизационной составляющей в армии. А чтобы в ВСУ пришли профессионалы, имеющие высшее военное образование, не год, а десять лет службы, и даже боевой опыт, необходима мотивация.

"Как такая мобилизация Украине не нужна, закон не нужен, а вот мотивировать мы можем с помощью финансовых механизмов и соцпакетов. Парламенту нужно принять законы, мотивирующие людей, профпригодных для службы в армии", — заявил Роман Свитан.

Где искать профессионалов военного дела

Найти профессионалов несложно. Ведь в силовых структурах Украины, таких как МВД, проходят службу сотни тысяч мужчин. Также подспорьем могут стать пограничники, полицейские и нацгвардейцы. В общей сложности ВСУ сейчас нужно около 100 тысяч профессиональных военнослужащих.

Напомним, в ВСУ в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Так можно будет способствовать большей вовлеченности людей в армию и положить конец произволу ТЦК СП.

Ранее подполковник ВСУ, командир батальона К2 Кирилл Верес обвинил военнообязанных украинцев в отсутствии военного опыта.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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