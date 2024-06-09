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Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

09 червня 2024 р. 22:47

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Військовозобов'язані, яких мобілізували силоміць, не можуть і не будуть воювати. Адже багато з них не знають, що таке служба в армії, вони не закінчували військових училищ, інститутів та академій, а відтак, під час виконання бойових завдань можуть наражати на небезпеку і себе, і своїх колег — професійних військових. 

Про це у неділю, 9 червня, в ефірі Новини.LIVE розповів військовий експерт Роман Світан. 

ЗСУ потрібні професійні військові, але їх треба мотивувати до служби 

Світан запевняє, що професійні військові проти мобілізаційної складової в армії. А щоб до ЗСУ прийшли професіонали, які мають вищу військову освіту, не рік, а десять років служби, і навіть бойовий досвід, необхідна мотивація.  

"Як така мобілізація Україні не потрібна, закон не потрібний, а ось мотивувати ми можемо за допомогою фінансових механізмів та соцпакетів. Парламенту треба ухвалити закони, які будуть мотивувати людей, профпридатних для служби в армії", — заявив Роман Світан.

Де шукати професіоналів військової справи  

Знайти професіоналів нескладно. Адже у силових структурах України, таких як МВД, проходять службу сотні тисяч чоловіків. Також підмогою можуть стати прикордонники, поліцейські і нацгвардійці. Загалом ЗСУ зараз потрібно близько 100 тисяч професійних військовослужбовців. 

Нагадаємо, у ЗСУ вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська, і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Раніше підполковник ЗСУ, командир батальйону К2 Кирило Верес звинуватив військовозобов'язаних українців у відсутності військового досвіду. 

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21:55 Наліт на логістику і позиції росіян — бійці 3-ї ОШБр показали свою майстерність

21:21 Зеленський назвав напрямок на фронті, де ситуація щодня є найважчою

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:15 Нардеп розповів, чому українське військо потребує масштабної мобілізації

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