Військовий експерт Світан заявив, що Україні не потрібна мобілізація

Військовозобов'язані, яких мобілізували силоміць, не можуть і не будуть воювати. Адже багато з них не знають, що таке служба в армії, вони не закінчували військових училищ, інститутів та академій, а відтак, під час виконання бойових завдань можуть наражати на небезпеку і себе, і своїх колег — професійних військових.

Про це у неділю, 9 червня, в ефірі Новини.LIVE розповів військовий експерт Роман Світан.

ЗСУ потрібні професійні військові, але їх треба мотивувати до служби

Світан запевняє, що професійні військові проти мобілізаційної складової в армії. А щоб до ЗСУ прийшли професіонали, які мають вищу військову освіту, не рік, а десять років служби, і навіть бойовий досвід, необхідна мотивація.

"Як така мобілізація Україні не потрібна, закон не потрібний, а ось мотивувати ми можемо за допомогою фінансових механізмів та соцпакетів. Парламенту треба ухвалити закони, які будуть мотивувати людей, профпридатних для служби в армії", — заявив Роман Світан.

Де шукати професіоналів військової справи

Знайти професіоналів нескладно. Адже у силових структурах України, таких як МВД, проходять службу сотні тисяч чоловіків. Також підмогою можуть стати прикордонники, поліцейські і нацгвардійці. Загалом ЗСУ зараз потрібно близько 100 тисяч професійних військовослужбовців.

Нагадаємо, у ЗСУ вчергове наголосили на необхідності повноцінної заміни мобілізації на рекрутинг. Так можна буде сприяти більшій залученості людей до війська, і покласти край свавіллю ТЦК СП.

Раніше підполковник ЗСУ, командир батальйону К2 Кирило Верес звинуватив військовозобов'язаних українців у відсутності військового досвіду.