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Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

Военные нуждаются в мобилизации ребят младше 25 лет — почему возраст важен

26 сентября 2024 г. 11:02

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16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

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В Украине продолжаются дискуссии о целесообразности снижения призывного возраста. Между тем, есть случаи, когда в ВСУ служат мужчины в возрасте от 50 лет. Эксперт объяснил нюансы, почему возраст играет немаловажную роль для войны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE высказался заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по правам человека и антидискриминации Руслан Горбенко.

Почему мобилизация мужчин в возрасте от 50 лет является проблемой

Руслан Горбенко объяснил, что средний возраст бойцов территориальной обороны составляет 45 лет. Впрочем, из-за этого существует множество проблем.

"Например взять бригады терроборооны — там средний возраст 45. Мы понимаем, что примерно 30-40% — это бойцы старше 50 лет. Во-первых состояние здоровья у этих военных не самое лучшее, поэтому действительно, еще раз подчеркиваю, командиров начали слышать. Нам нужно подготовленные ребята, молодые, обученные, мотивированные, которые смогут выполнять боевые действия", — пояснил он.

Почему мобилизуют мужчин в возрасте от 50 лет и чем они занимаются в ВСУ

В то же время Горбенко объяснил, почему существуют случаи мобилизации в возрасте от 50 лет и какие задачи они могут выполнять в пользу ВСУ. Он добавил, что есть немало обращений о просьбе демобилизации по состоянию здоровья.

"Командиры бригад, когда получают какое-то пополнение, они могут проводить анализ и выводы, нужны ли там ребята, или уже мужчины в возрасте 55+. Очень мало случаев с начала действия закона о мобилизации от 17 июля, когда призывают мужчин 55+. Если это водитель или если эти мужчины знают иностранный язык, особенно я знаю такие случаи, что французский язык, немецкий язык. Когда в подготовительных центрах иностранные специалисты обучают наших бойцов и они работают, как переводчики. Я думаю, что сейчас ТЦК и учебные центры определяют те специальности, по которым можно применять этих мужчин. Если это водитель, имеет стаж дальнобойщика, у него есть категория, он умеет ремонтировать машины", — сказал он.

Почему военные просят снизить призывной возраст

Военные командиры просят изменить подход к мобилизации и брать на фронт молодых ребят. Горбенко объяснил: мужчины старше 50 лет прекрасно справятся с ремонтными работами из-за опыта и навыков, а молодые будут эффективнее выполнять боевые задачи, потому что имеют крепкое здоровье и больше сил.

"Вообще запрос военных в том, что действительно надо мобилизовать ребят в возрасте ниже 25 лет. Но это их желание. А если взять рекрутинговую систему, которая тоже работает, то например рекрутеры Третьей штурмовой бригады, "Азов", то средний возраст контракта - это примерно 21 год. Они мотивируют ребят, занимаются их подготовкой, которая порой длится до полугода. Что касается возраста, мы говорим не о количестве, а о качестве и точно мы эту войну количеством не выиграем", — отметил Горбенко.

Напомним, нардеп Сергей Рахманин отвечал будут ли в Украине снижать мобилизационный возраст с 60 до 50 лет и объяснил какие угрозы существуют в случае принятия такого решения. Также майор НГУ объяснил, почему Украина должна мобилизовать молодых.

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11:43 Удар КАБами по Харькову — количество погибших возросло

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:36 В Винницкой области мужчина пытался вывезти табак с акцизными марками РФ

11:32 Повторные взрывы прогремели в Херсоне

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08:00 Зеленский в США и угроза удара РФ по ядерным объектам — эфир Ранок.LIVE

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17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

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13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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