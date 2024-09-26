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Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

26 вересня 2024 р. 11:02

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17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

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16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

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В Україні тривають дискусії щодо доцільності зниження призовного віку. Тим часом є випадки, коли у ЗСУ служать чоловіки віком від 50 років. Експерт пояснив нюанси, чому вік грає важливу роль для війни. 

Про це в ефірі Ранок.LIVE висловився заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань прав людини та антидискримінації Руслан Горбенко.

Чому мобілізація чоловіків віком від 50 років є проблемою

Руслан Горбенко пояснив, що середній вік бійців територіальної оборони становить 45 років. Втім, через це існує безліч проблем.

"Наприклад взяти бригади теробороони — там середній вік 45. Ми розуміємо що приблизно 30-40% — це бійці віком понад 50 років. По перше стан здоров’я у цих військових не найкращий, тому дійсно, ще раз підкреслюю, командирів почали чути. Нам треба підготовлені хлопці, молод, навчені, вмотивовані, які зможуть виконувати бойові дії", — пояснив він. 

Чому мобілізовують чоловіків віком від 50 років та чим вони займаються в ЗСУ

Водночас Горбенко пояснив чому існують випадки мобілізації віком від 50 років та які завдання вони можуть виконувати на користь ЗСУ. Він додав, що є чимало звернень про прохання демобілізації через стан здоров'я. 

"Командири бригад, коли отримують якесь поповнення, вони можуть проводити аналіз і висновки, чи потрібні там хлопці, чи вже чоловіки, які віком 55+. Дуже мало випадків з початку дії закону про мобілізацію від 17 липня, коли призивають чоловіків 55+. Якщо це водій чи якщо ці чоловіки знають іноземну мову, особливо я знаю такі випадки, що французька мова, німецька мова. Коли в підготовчих центрах іноземні фахівці навчають наших бійців і вони працюють, як перекладачі. Я думаю, що зараз ТЦК і навчальні центри визначають ті спеціальності, по яким можна застосовувати цих чоловіків. Якщо це водій, має стаж далекобійника, в нього є категорія, він вміє ремонтувати автівки", — сказав він. 

Чому військові просять знизити призовний вік

Натомість військові командири просять змінити підхід до мобілізації і брати на фронт молодих хлопців. Горбенко пояснив: чоловіки старше 50 років прекрасно впораються з ремонтними роботами через досвід та навички, а молоді будуть ефективніше виконувати бойові задачі, бо мають міцне здоров'я та більше сил. 

"Взагалі запит військових в тому, що дійсно треба мобілізувати хлопців віком нижче 25 років. Але це їх бажання. А якщо взяти рекрутингову систему, яка теж працює, то наприклад рекрутери Третьої штурмовох бригади, "Азов", то середній вік контракту — це приблизно 21 рік. Вони мотивують хлопців, займаються їх підготовкою, яка деколи триває до пів року. Що стосується віку, ми кажемо не про кількість, а про якість і точно ми цю війну кількістю не виграємо", — сказав Горбенко.

Нагадаємо, нардеп Сергій Рахманін відповідав чи будуть в Україні знижувати мобілізаційний вік з 60 до 50 років та пояснив які загрози існують у разі прийняття такого рішення. Також майор НГУ пояснив, чому Україна має мобілізувати молодих.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

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