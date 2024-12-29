В ГУР заявили о наращивании производства ударных БпЛА в России

Россия нарастила производство ударных беспилотников. Враг, как и Украина, постоянно работает над усовершенствованием средств РЭБ и других технологий.

Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью'ю Новини.LIVE.

РФ производит собственные ударные БпЛА

Как отметил Юсов, Россия нарастила производство ударных беспилотников благодаря сотрудничеству с Ираном, КНДР и другими союзниками. Хотя и вначале войны Россия ждала поставок БпЛА из других стран.

"На первом этапе была критическая зависимость от поставок, сейчас же налажено производство. Понятно, что компоненты производства часто не российские, но все же у них есть возможность производить собственные средства", — отметил Юсов.

Он также отметил, что массированными пусками беспилотников противник пытается перегрузить нашу ПВО. В то же время Украина постоянно работает над разработкой новых средств противодействия вражеским атакам.

Напомним, в России вспыхнул склад, где хранили детали к беспилотникам типа "Shahed-136". Нанесенный ущерб оценивается в 16 миллионов долларов.

По данным CNN, российский завод в Татарстане за период с января по сентябрь 2024 года изготовил почти шесть тысяч ударных дронов. Это вдвое больше по сравнению с 2023 годом.