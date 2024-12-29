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В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

29 грудня 2024 р. 15:06

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15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

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11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

28 грудня 2024
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23:41 Козак пояснив високу вартість проїзду метро в Києві

Text

13:51 Росія експлуатує студентів для виробництва БпЛА, — Юсов

Text

00:01 Нардеп пояснив, чим загрожує демобілізація військових

27 грудня 2024
Text

22:33 Вибухи звучать у Росії не просто так — Юсов про удари дронами

Text

21:29 Нардеп пояснив, що мотивує бійців КНДР здаватися в полон

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Росія наростила виробництво ударних безпілотників. Ворог, як і Україна, постійно працює над удосконаленням засобів РЕБ та інших технологій.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

РФ виробляє власні ударні БпЛА

Як зазначив Юсов, Росія наростила виробництво ударних безпілотників завдяки співпраці з Іраном, КНДР та іншими союзниками. Хоча й спочатку війни Росія чекала поставок БпЛА з інших країн.

"На першому етапі була критична залежність від постачання, зараз же налагоджено виробництво. Зрозуміло, що компоненти виробництва часто не російські, але все ж у них є можливість виробляти власні засоби", — зазначив Юсов.

Він також зазначив, що масованими пусками безпілотників противник намагається перевантажити нашу ППО. Водночас Україна постійно працює над розробкою нових засобів протидії ворожим атакам.

Нагадаємо, в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу "Shahed-136". Завдані збитки оцінюють у 16 мільйонів доларів.

За даними CNN, російський завод в Татарстані за період із січня по вересень 2024 року виготовив майже шість тисяч ударних дронів. Це вдвічі більше порівняно з 2023 роком.

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14:32 В Одесі показали обличчя полонених та зниклих захисників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:30 Незвичні тенденції на ринку праці — що не влаштовує українців

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