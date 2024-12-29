В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Росія наростила виробництво ударних безпілотників. Ворог, як і Україна, постійно працює над удосконаленням засобів РЕБ та інших технологій.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Новини.LIVE.

РФ виробляє власні ударні БпЛА

Як зазначив Юсов, Росія наростила виробництво ударних безпілотників завдяки співпраці з Іраном, КНДР та іншими союзниками. Хоча й спочатку війни Росія чекала поставок БпЛА з інших країн.

"На першому етапі була критична залежність від постачання, зараз же налагоджено виробництво. Зрозуміло, що компоненти виробництва часто не російські, але все ж у них є можливість виробляти власні засоби", — зазначив Юсов.

Він також зазначив, що масованими пусками безпілотників противник намагається перевантажити нашу ППО. Водночас Україна постійно працює над розробкою нових засобів протидії ворожим атакам.

Нагадаємо, в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників типу "Shahed-136". Завдані збитки оцінюють у 16 мільйонів доларів.

За даними CNN, російський завод в Татарстані за період із січня по вересень 2024 року виготовив майже шість тисяч ударних дронів. Це вдвічі більше порівняно з 2023 роком.