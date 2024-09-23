Украинский военный заявил о том, что россияне КАБами атакуют Курскую область

Российские войска атакуют Курскую область собственными управляемыми авиабомбами. За сутки враг сбросил 27 КАБов по региону, в чем потом может обвинить Украину.

Об этом сообщил политолог, доброволец спецподразделения "Грім" Кирилл Сазонов в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 23 сентября.

Россияне атакуют Курскую область

Сазонов подтвердил информацию о том, что россияне перебрасывают свои наземные силы с южного, Запорожского и Херсонского направлений. Также, по его словам, враг окончательно перебросил всю десантуру с Краматорского направления на Курщину.

"Однако КАБами враг бросает везде, где может дотянуться. Курскую область россияне тоже разрушают КАБами за сутки на регион упало 27 управляемых авиабомб противника", — заявил военный.

Он добавил, что российские войска атакуют собственные территории, в частности Курскую область, так же как это происходит на Донбассе, Запорожье и Харьковщине.

"То есть они (россияне. — Ред.) разрушают Курскую область, так же бьют по своим, так же как бьют и по Донбассу, так же как бьют по Запорожью и Харькову", — сказал Сазонов.

Политолог отметил, что в этих событиях россияне могут обвинить Украину.

"Уже пошла информация, что мы якобы здесь строим концлагеря для каких-то пожилых россиян", — подчеркнул Сазонов.

Какая ситуация на Курщине

Как отметил военный, ситуация в Курской области меняется динамично.

"Очень много маневров и это наша сильная сторона и так будет происходить до того, как начнутся дожди", — отметил Сазонов.

Доброволец добавил, что украинские военные перемещаются преимущественно по полевым дорогам, но когда пойдут дожди, логистика будет усложняться.

Напомним, подразделения ВСУ возобновили свои позиции возле села Зализнянское в Донецкой области и продвинулись возле Камышевки Курской области в России.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российские власти знали о подготовке Украины к операции в Курской области.