Український військовий заявив про те, що росіяни КАБами атакують Курську область

Російські війська атакують Курську область власними керованими авіабомбами. За добу ворог скинув 27 КАБів по регіону, у чому потім може звинуватити Україну.

Про це повідомив політолог, доброволець спецпідрозділу "Грім" Кирило Сазонов у ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 23 вересня.

Росіяни атакують Курську область

Сазонов підтвердив інформацію про те, що росіяни перекидають свої наземні сили з південного, Запорізького та Херсонського напрямків. Також, за його словами, ворог остаточно перекинув всю десантуру із Краматорського напрямку на Курщину.

"Проте КАБами ворог кидає скрізь, де може дотягнутися. Курську область росіяни теж руйнують КАБами за добу на регіон впало 27 керованих авіабомб противника", — заявив військовий.

Він додав, що російські війська атакують власні території, зокрема Курську область, так само як це відбувається на Донбасі, Запоріжжі та Харківщині.

"Тобто вони (росіяни. — Ред.) руйнують Курську область, так само б'ють по своїх, так само як б'ють і по Донбасу, так само як б'ють по Запоріжжю та Харкову", — сказав Сазонов.

Політолог зауважив, що у зазначених подіях росіяни можуть звинуватити Україну.

"Вже пішла інформація, що ми нібито тут будуємо концтабори для якихось літніх росіян", — наголосив Сазонов.

Яка ситуація на Курщині

Як зазначив військовий, ситуація в Курській області змінюється динамічно.

"Дуже багато маневрів і це наша сильна сторона і так буде відбуватися до того, як почнуться дощі", — зазначив Сазонов.

Доброволець додав, що українські військові переміщуються переважно польовими дорогами, але, коли підуть дощі, логістика буде ускладнюватися.

Нагадаємо, підрозділи ЗСУ відновили свої позиції біля села Залізнянське в Донецькій області та просунулися біля Комишівки Курської області в Росії.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що російська влада знала про підготовку України до операції в Курській області.