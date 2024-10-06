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Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

Украинские снайперы показали, как уничтожали штурмовые отряды россиян в Харьковской области

6 октября 2024 г. 15:23

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Во время одного из самых массовых штурмов в Харьковской области пограничники бригады "Помста" из подразделения снайперов "23F3" продемонстрировали эффективную оборону, остановив продвижение врага. Им также удалось взять в плен россиянина.

Об этом сообщили в пресс-службе Луганского пограничного отряда.

Как отражали штурм

Пограничники отметили, что враг предпринял попытку прорыва, используя 50 единиц техники, но украинские защитники были готовы и ждали атаки.

Снайпер подразделения "23F3" также рассказал, что пограничники взяли в плен оккупанта из Иркутской области, который не сопротивлялся. В отличие от него, командир российского подразделения пытался совершить атаку, бросив гранату, но попытка была неудачной.

Украинские военные продолжают держать оборону, успешно отражая массированные атаки врага.

Напомним, подразделения Государственной пограничной службы в составе Сил обороны Украины дают отпор российско-оккупационным войскам, ворвавшимся на север Харьковский области. В районе Волчанского пограничники бригады "Гарт" накрыли огнем опорные пункты оккупантов.

А пограничники Краматорского отряда продолжают наносить удары по противнику и его технике. В Харьковской области удалось с помощью дрона "Баба Яга" уничтожить группу окупантов.

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