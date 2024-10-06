Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

Під час одного з наймасовіших штурмів на Харківщині, прикордонники бригади "Помста" з підрозділу снайперів "23F3" продемонстрували ефективну оборону, зупинивши просування ворога. Їм також вдалося взяти у полон росіянина.

Про це повідомили у пресслужбі Луганського прикордонного загону.

Як відбивали штурм

Прикордонники зазначили, що ворог здійснив спробу прориву, використовуючи 50 одиниць техніки, але українські захисники були готові і чекали на атаку.

Снайпер підрозділу "23F3" також розповів, що прикордонники взяли в полон окупанта з Іркутської області, який не чинив спротиву. На відміну від нього, командир російського підрозділу намагався здійснити атаку, кинувши гранату, але спроба була невдалою.

Українські військові продовжують тримати оборону, успішно відбиваючи масовані атаки ворога.

Нагадаємо, підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України дають відсіч російсько-окупаційним військам, що вдерлись на північ Харківщини. В районі Вовчанська прикордонники бригади "Гарт" накрили вогнем опорні пункти окупантів.

А прикордонники Краматорського загону продовжують завдавати ударів по противнику та його техніці. На Харківщині вдалося за допомогою дрону "Баба Яга" знищити групу окупантів.